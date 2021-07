Fast & Furious 7 - la critique du film

Résumé : Dominic Toretto et sa "famille" doivent faire face à Deckard Shaw, bien décidé à se venger de la mort de son frère.

Critique : Fast & Furious continue sa course éperdue sur l’autoroute du succès. Les mécaniques crissant sur le bitume brûlé du monde entier, ce septième opus expose cavalièrement ses jantes chromées et carrosseries rutilantes. Avec plus de 250 millions de dollars au compteur, le dernier engin d’Universal est le plus cher de la saga. Enième rejeton motorisé issu d’un petit film culte underground sorti en salles il y plus de dix ans, Fast & Furious 7 rallie toujours avec ses vrombissements tant les inconditionnels de turbine que les drogués d’action.

© Universal Pictures International France

Le battage médiatique autour de la mort de Paul Walker en novembre dernier, en plein milieu du tournage, conduisait pourtant à croire que le parcours du film serait semé d’embûches : ré-écriture du scénario, doublage de scènes clefs, travail de coupe et de montage titanesque... C’était sans compter sur la présence de James Wan au volant. De l’horreur à l’action, il n’y a qu’un rapport de vitesse à passer. Après le succès phénoménal d’Insidious et Conjuring : Les dossiers Warren, le cinéaste sino-malaisien met le pied au plancher et donne des ailes aux bolides de la saga au sens propre comme au figuré.

Chauffard cinématographique, James Wan aiguillonne les automobiles flambant neuves du long-métrage sur la route du très grand spectacle. Croisements de voitures de course, les véhicules effectuent des cascades époustouflantes à la limite de la démence dans la veine de Destination finale. Explosion de surenchère, les séquences spectaculaires s’enchaînent à une vitesse vertigineuse. Même les amateurs de sensations fortes ne peuvent s’empêcher de sourire face aux voitures sautant de buildings en buildings à des kilomètres du sol ou des hybrides entre Charger et Humvee parachutées d’un porte-avion. On va jusqu’à se délecter même de cette scène aberrante où Paul Walker cavale sur le toit d’un engin sombrant dans un précipice. Et comme dans tous les Fast & Furious, personne ne meurt jamais ou presque.

D’Abu Dhabi à Los Angeles en passant par l’Azerbaïdjan, Fast & Furious 7 frise l’hystérie. La caméra soubresaute et pivote nerveusement à 360°, la gestion de l’espace étonne et le cumul de plans rapprochés contraste fortement avec d’autre prises de vue plus consensuelles. Croisement insolite entre un style d’inspiration senties et de pures cinématiques de jeux vidéo, le film présente des scènes brutalement jouissives, à l’instar de la scène d’introduction où Jason Statham déambule comme un coq dans les couloirs d’un hôpital ravagé. Nauséeux, pris de vertiges, le spectateur jouit néanmoins de cet étalage putassier aussi drôle que ringard.

© Universal Pictures International France

En même temps que la rétine des spectateurs, Fast Furious 7 asperge d’essence leurs tympans et embrase le tout dans une cacophonie destructrice. Aux compositions de Brian Tyler, connu pour son travail sur les blockbuster Marvel, se mêlent les morceaux R’n’B et Hip Hop de Flo Rida, Kid Ink, Young Thug ou DJ Shadows.

Entre deux plans de postérieurs rebondis et de propulseurs tunés, Fast & Furious 7 surprend par ses accents de sincérité. Blockbuster primitif et étonnamment drôle, le film de James Wan fait une tournée d’adieux honorable… En attendant le prochain tour de piste.