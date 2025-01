Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF) : la conférence

News : La Fédération Nationale des Éditeurs de Films (FNEF) organisait une conférence au cinéma du Panthéon ce jeudi 23 janvier.

Les films français (notamment) ont fait les beaux jours des salles en 2024

L’occasion de célébrer une année 2024 assez exceptionnelle pour les salles de cinéma et d’aborder aussi les enjeux de l’industrie, ainsi que les événements cinématographiques qui marqueront l’année 2025.

En préambule, le président de la fédération, Victor Hadida, a rappelé que 2024 a pu démontrer, une nouvelle fois, à quel point les Français demeurent le public le plus cinéphile au monde, découvrant des œuvres toujours plus diversifiées.

Peu après, Christophe Courtois, directeur de la distribution de SND, qui a connu de grands succès l’an dernier, avec notamment Une Vie (1,6 million d’entrées), Cocorico (2 millions d’entrées) ou Conclave (1 million d’entrées), s’est lancé dans une analyse des derniers résultats annuels.

Ainsi, malgré tous les éléments contraires qui avaient été annoncés (Jeux olympiques, Euro de football, instabilité politique), les cinémas français ont accueilli plus de 180 millions de spectateurs en 2024. Ils ont ainsi maintenu leur performance par rapport à l’année précédente, malgré une offre appauvrie en grands films américains suite à la grève hollywoodienne qui a interrompu de nombreux tournages et engendré ainsi plusieurs reports de sortie.

« Il faut bien comprendre que les films sortis en 2024 ont été financés en 2022, soit une année très moribonde pour le cinéma puisque nous sortions à peine de la crise sanitaire. Si le cinéma français demeure aussi fort, c’est parce que nous n’avons rien lâché et avons continué à investir massivement », se félicite Christophe Courtois, qui rappelle également combien la fréquentation des salles demeure très volatile et dépendante de l’offre, d’où l’explication de résultats très aléatoires, oscillant entre 2 et 6 millions d’entrées hebdomadaires.

Un modèle vertueux

La grande nouvelle de cette analyse, c’est que le cinéma français a retrouvé toute sa superbe, cumulant 80 millions d’entrées en 2024 quand la moyenne sur 2017-2019 était de 77 millions d’entrées annuelles.

À l’inverse, le cinéma américain a suscité l’intérêt de 67 millions de curieux l’année dernière alors qu’il attirait jusqu’à 102 millions de spectateurs annuels en moyenne sur la période 2017-2019. Une baisse qui peut notamment s’expliquer par l’essor des plateformes. À titre d’exemple, un film comme Wolfs, pourtant porté par deux immenses stars, Brad Pitt et George Clooney, a été diffusé exclusivement sur Apple TV.

Pour autant, il est important de noter que les industries américaines et françaises n’ont pas opté pour la même stratégie de production. En effet, le cinéma français a produit 338 films en 2024, contre 93 pour le cinéma américain. « Le modèle français est basé sur l’abondance et la diversité, rappelle Christophe Courtois. C’est ce qui fait que notre marché demeure le plus fort en Europe. Même si cela induit que de nombreux films français ne rencontrent pas leur public puisqu’un tiers d’entre eux n’atteint pas le cap des 100 000 entrées. Le public est devenu plus sélectif tant il y a de contenus, en salles, sur les plateformes, à la télévision et où tout peut être un événement, y compris la nouvelle saison de Top Chef ».

Des films porteurs

En 2024, le cinéma français a pu compter sur trois véritables phénomènes, à commencer par Un p’tit truc en plus (11 millions d’entrées) et, bien sûr, Le Comte de Monte-Cristo (9,5 millions d’entrées) et L’Amour ouf (5 millions d’entrées). Deux mastodontes qui ont bénéficié d’une campagne promotionnelle fortement orientée vers le jeune public (15-25 ans). « Pierre Niney est un excellent ambassadeur sur lequel nous avons pu capitaliser, notamment pour notre grande campagne digitale au cours de laquelle nous avons créé des contenus percutants adaptés aux usages des réseaux sociaux », explique Nathalie Cieutat, directrice de la distribution de Pathé Films. De son côté, Thierry Lacaze, directeur de la distribution de Studiocanal, explique avoir voulu faire de L’Amour ouf le 37°2 le matin des années 2020. « Nous avons senti que cette grande fresque sentimentale adolescente était en capacité de réunir un large public, notamment les plus jeunes spectateurs. Nous avons pu miser sur notre casting incroyablement diversifié et porteur. François Civil et Adèle Exarchopoulos ayant leur communauté de fans, tout comme Alain Chabat ou Benoît Poelvoorde ».

Pour 2025, les sociétés d’édition membres de la FNEF participeront une nouvelle fois à l’offre incroyablement diversifiée et éclectique des salles, avec aussi bien des comédies populaires (Avignon - 4 juin, God Save The Tuche - 5 février), des films familiaux (Paddington au Pérou - 5 février, Moon le panda - 9 avril), des propositions ambitieuses (Chien 51 - 15 octobre, Kaamelott Deuxième Volet (Partie 1) - 22 octobre, L’homme qui rétrécit - 29 octobre), des films d’auteurs (Maria - 5 février, Mickey 17 - 5 mars), des pépites (La Pampa - 5 février), et, bien entendu, des blockbusters (Mission : Impossible - The Final Reckoning - 21 mai, Superman - 9 juillet).

Bref, l’année sera belle… et variée !