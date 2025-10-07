Femme ou démon - George Marshall - critique

Le 7 octobre 2025
Assez rare pour être souligné : un mélange western et comédie tout à fait réussi. Le duo Marlene Dietrich/James Stewart est irrésistible !
- Réalisateur : George Marshall
- Acteurs : Marlene Dietrich, James Stewart, Jack Carson, Brian Donlevy, Mischa Auer, Samuel S. Hinds, Charles Winninger, Warren Hymer , Una Merkel , Allen Jenkins , Irene Hervey
- Genre : Comédie, Western, Noir et blanc
- Nationalité : Américain
- Durée : 1h34mn
- Titre original : Destry Rides Again
- Date de sortie : 5 juin 1945
– Année de production : 1939
Résumé : Bottleneck, une petite ville l’Ouest, est sous la coupe de Kent (Brian Donlevy), patron du saloon local. Le shérif, tentant de le prendre en flagrant délit, est lâchement abattu par ses nervis. S’appuyant sur le maire corrompu, Kent fait nommer comme nouveau shérif Wash Dimsdale (Charles Winninger), un sympathique alcoolique, qui ne devrait pas beaucoup gêner les affaires.
Critique : Wash va faire venir de la grande ville un adjoint qu’il présente comme un professionnel aguerri. Arrive Tom Destry (James Stewart), un doux rêveur, ennemi des armes, qui aime raconter de petites histoires moralisatrices. Il va supporter quolibets et moqueries des clients du saloon. Frenchy (Marlene Dietrich), la compagne de Kent, chanteuse à ses heures, est des plus virulentes envers le jeune shérif adjoint.
Chose rare, ce film réussit, avec un bel équilibre, à allier le western à la comédie. James Stewart reprend un rôle proche de ceux qu’il a pu jouer pour Frank Capra : un idéaliste pacifique, presque seul contre tous, mais que rien ne vient démoraliser. Face à lui, Marlene Dietrich, chanteuse de cabaret comme souvent, développe ici une incroyable énergie, et fait preuve d’un humour inhabituel.
Plusieurs running gags émaillent le film : la chemise de Wash qui dépasse systématiquement et que Tom remet scrupuleusement en place en parlant d’autre chose, l’habitude du même Tom à tailler des ronds de serviette dans un morceau de bois... À noter aussi : un mari russe (Mischa Auer) qui développe des trésors d’imagination pour jouer au poker en cachette de sa femme, et une homérique bagarre de filles avec Frenchy qui finit sous un baquet d’eau froide.
Le duo Marlene Dietrich/James Stewart, qui fonctionne impeccablement ici, se reformera une seconde fois en 1951 dans une production britannique, Le voyage fantastique (No Highway in the Sky) de Henry Koster.
- Copyright Universal Pictures
