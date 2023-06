La conquête de l’ouest - John Ford, Henry Hathaway, George Marshall - critique

Résumé : Les aventures de la famille Prescott vont suivre les grands épisodes de la conquête de l’Ouest américain de 1840 à 1889.

Critique : Ce film fleuve, qui magnifie la conquête de l’Ouest avec un nationalisme assumé, a été conçu en cinq épisodes bien distincts réalisés par trois réalisateurs différents, spécialistes du western. Ce fut aussi l’occasion pour les studios MGM de promouvoir un système de projection jusque là réservé aux documentaires : le Cinérama.

On retrouve dans chaque segment un ou plusieurs membres de la famille Prescott qui vont être confrontée aux grands bouleversements de l’Amérique du XIXe siècle. Pour l’occasion, une impressionnante distribution a été convoquée pour incarner la multitude de personnages présentés.

Le commentaire en voix off est assuré par Spencer Tracy.

Les deux premiers épisodes sont dirigés par Henry Hathaway, The Rivers situé en 1840 et l’autre The Plains, en 1851. Ils suivent les aventures des deux sœurs Prescott (Carroll Baker et Debbie Reynolds) avec leurs familles, qui auront des destins bien différents : la première avec Rawlings, un trappeur féru de nature (James Stewart) ; et la seconde avec Cleve Van Halen, un joueur de poker impétueux (Gregory Peck).

Le troisième épisode, The Civil War 1861-1865, dû à John Ford, plus sombre, évoque la guerre de Sécession où l’on découvre Zeb Rawlings (George Peppard) prêt à rejoindre les troupes fédérales, et John Wayne dans une courte apparition où il incarne le général Sherman.

Le quatrième opus, The railroad (1868) est signé George Marshall, montre la frénésie de lconstruction de lignes de chemin de fer qui s’empara de l’Ouest, à travers les visions opposées d’un médiateur raisonnable de la cause indienne (Henry Fonda) et d’un des constructeurs de la voie ferrée, cynique personnage, prêt à tout pour réaliser son projet (Richard Widmark).

Le cinquième et dernier épisode, The Outlaws (1889), de nouveau mis en scène par Henry Hathaway, nous présente une histoire typique du western. On y retrouve un Rawllings vieilli, devenu marshall, qui va avoir fort à faire avec un bandit tout juste sorti de prison (Eli Wallach), prêt à attaquer un train (beau morceau de bravoure).

Cette fresque magistrale, non dénuée de qualités, apparaît tout de même un peu trop appuyée et ressemble plus à un essai destiné à divers titres à en mettre plein la vue.