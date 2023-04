Fences – le test blu-ray

Le film : C’est qu’il faut être en forme pour se lancer dans le visionnage de Fences, pour supporter sur toute sa durée (presque 2h20 tout de même) l’inarrêtable phrasé de Troy et du show de Denzel Washington pour y donner vie. Le cabotinage est total, l’acteur en fait des tonnes, et sûrement parce qu’il connaît extrêmement bien l’œuvre de August Wilson, la performance ne bouffe jamais son personnage principal (ni les autres) mais s’exécute au contraire à son service. Au lieu de vampiriser toutes les autres prestations de ce quasi-huis clos, l’acteur oscarisé parvient étrangement à un équilibre où chacun impose la personnalité de leur personnage malgré la présence impressionnante de Denzel. Toute la modestie et l’académisme de la mise en scène profitent à cette œuvre de « théâtre filmé » et se mettent au profit de l’émotion, bien présente, mais également au profit du portrait captivant d’une famille afro-américaine à une période charnière dans l’Histoire des Etats-Unis et de leur relation avec cette tranche de la population.

Le blu-ray :

Les suppléments :



Les bonus rendent tout particulièrement honneur au travail de August Wilson, sans qui le film n’aurait bien évidemment jamais existé. Dans n’importe quel module est cité à de maintes reprises le nom de l’auteur pour en souligner son importance dans l’Histoire américaine, sa manière de dépeindre les conditions de vie des afro-américains. Globalement, un esprit très "hommage" parcourt ces suppléments, envers August Wilson bien évidemment, mais aussi envers Denzel Washington ou encore le district de Hill, à Pittsburgh, cadre spatial du film. Sans verser dans les compliments excessifs, on en apprend plus sur ce projet qui remonte à 2010 pour le réalisateur de Fences, lorsqu’il joua la pièce à Broadway.

L’image :



Même si - et ce sera vraiment l’unique reproche que l’on pourra faire à l’encontre de cette édition - la définition montre de grosses faiblesses dans le traitement des visages surtout, malgré quelques plans (rares tout de même) d’une excellente facture à ce niveau-là, l’image de Fences a pour elle son charme indéniable. Avec sa photographie appuyant les marrons (pas de blagues pourries), on se retrouve totalement plongé dans une ambiance ouvrière des années 50 que le blu-ray parvient à retranscrire parfaitement grâce à de belles couleurs ocres.

Le son :



Avec son mixage très en retrait, Fences n’est clairement pas le film qui fera briller l’installation sonore de chacun, et surtout pas les basses. Quasi-exclusivement constitué de dialogues, le film n’enchante pas tellement côté sonore, par des parti-pris anti-spectaculaires et intimistes, et ce malgré une VO DTS-HD 7.1. La VF, quant à elle, est présentée avec un 5.1 classique. Pour une œuvre telle que celle-ci, on ne chipotera pas sur la différence entre les deux, cependant les voix-offs n’arrivent clairement pas à la cheville de l’authenticité de la VO.