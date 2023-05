Fermer les yeux - Victor Erice - critique

Résumé : Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d’un film. Son corps n’est jamais retrouvé, et la police conclut à un accident. Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse, et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé…

Critique : Dès la première séquence, le film précipite le spectateur dans ce que nous allons comprendre très vite, un extrait du deuxième film du réalisateur, Miguel Garay, dont le comédien principal va disparaître mystérieusement. Cet extrait hors norme parle déjà de la quête désespérée de la part d’un riche homme de pouvoir, de la figure disparue de sa fille. Or, justement, tout le récit de Fermer les yeux s’articule sur une quête d’un être cher disparu, à travers lequel le cherchant se replonge dans son propre passé et tente de redonner un sens à son existence.

En ce sens, le nouveau film de Victor Erice fait montre d’une très grande mélancolie. Miguel, qui est rappelé à ses premiers pas de réalisateur où il a fait tourner son ami de longue date, doit se replonger dans un passé tortueux. Aujourd’hui, il habite dans une baraque de fortune, ne réalise plus de film, n’écrit plus de livre. Son existence s’entasse dans des souvenirs de l’homme qu’il a été hier avec, en toile de fond, le traumatisme d’un être très proche disparu accidentellement. Quand il est rappelé par une journaliste de la télévision pour retrouver le comédien disparu, c’est surtout la reconstruction de lui-même et de son propre récit qu’il entreprend.

Le long-métrage aborde des thèmes très puissants comme le deuil, la perte de mémoire, le vieillissement, et, pour reprendre le titre d’un ouvrage célèbre, la fatigue d’être soi. Il s’agit d’un film très complet mais qui ne verse pas dans le sentiment d’une encyclopédie. Le réalisateur prend le temps pendant presque trois heures de suivre son héros dans des dialogues qui ne s’interrompent pas et permettent aux différents personnages de s’éclairer les uns les autres.

Deux parties très importantes structurent la fiction. Il y a d’abord toute la recherche de l’ami comédien, apparemment disparu de façon accidentelle. Cette quête est en réalité une réflexion profonde que Miguel engage sur lui-même, et par voie de conséquence que le spectateur peut ouvrir pour lui. Se pose la question du sens de la vie, et du minimalisme en termes de matérialité et d’occupation qui peut aider un être humain à se structurer. Les images, la mise en scène se veulent délibérément dépouillées, comme si le long-métrage devait se détacher à l’instar du protagoniste, de toutes formes de superflu. La seconde partie révèle les retrouvailles, sinon que le comédien disparu a été perdu à sa façon à tout jamais. Le récit convoque alors les notions d’empathie, de réparation et de deuil face à un être qui a perdu l’identité qu’on lui connaissait après par exemple un traumatisme crânien.

Fermer les yeux est une œuvre éblouissante qu’il s’agit d’appréhender avec la patience et l’humilité qu’elle impose. Le spectateur doit admettre de partir en quête avec le héros principal d’un autre que soi-même et donc de prendre le temps de cette reconstruction. Ce film, comme quelques autres, aura prouvé que le festival de Cannes 2023 se sera surtout démarqué par la section Un Certain Regard, à l’inverse de la sélection officielle qu’on aura trouvée plus disparate.