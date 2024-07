Festival du Film Francophone d’Angoulême : du 27 août au 1er septembre 2024

News : Après avoir réuni 58 000 festivaliers l’année dernière, le FFA revient en force avec ses sections habituelles, à commencer par la toujours très attendue compétition. Pour remettre les désormais célèbres Valois, le jury, présidé par l’actrice et réalisatrice Kristin Scott Thomas, entourée du journaliste François Busnel, de la chanteuse et compositrice Imany, du scénariste, acteur et réalisateur Cédric Kahn, de l’actrice Alix Poisson, du chanteur et musicien québecois Sébastien Ricard, de l’acteur congolais Makita Sambo, de la productrice et galeriste Anne-Dominique Toussaint et de la réalisatrice Maryam Touzani, devra départager les dix films suivants :

À bicyclette de Mathias Mlekuz

Barbès, Little Algérie d’Hassan Guerrar

Dis moi pourquoi les choses sont belles de Lyne Charlebois

En tongs, au pied de l’Himalaya de John Wax

Lads de Julien Menanteau

L’effacement de Karim Moussaoui

Le procès du chien de Laetitia Dosch

Rabia de Mareike Engelhaerdt

Une vie rêvée de Morgan Simon

Vingt Dieux de Louise Courvoisier

Samuel Le Bihan sera le président du jury des étudiants francophones.

Le FFA donne aussi l’occasion de découvrir en avant-première les films de cette fin 2024 et du début 2025.

À l’ancienne de Hervé Mimran

À toute allure de Lucas Bernard

Le choix du pianiste de Jacques Otmezguine

Drone de Simon Bouisson

Everybody Loves Touda de Nabil Ayouch

Fêlés de Christophe Duthuron

Hôtel silence de Léa Pool

Magma de Cyprien Val

Mikado de Baya Kasmi

Nos belles-sœurs de René Richard Cyr

Prodigieuses de Frédéric et Valentin Potier

Le système Victoria de Sylvain Desclous

Vivre, mourir, renaître de Gaël Morel

Avant la projection, la plupart de ces films seront présentés par les équipes (acteurs et/ou réalisateurs)

Le film de Julie Delpy Les Barbares sera projeté après la cérémonie d’ouverture le mardi 27 août à 20h, tandis que Sarah Bernhardt, la divine de Guillaume Nicloux clôturera les festivités, ces deux films ayant la particularité d’avoir choisi l’un et l’autre comme rôles principaux l’actrice Sandrine Kiberlain et l’acteur Laurent Lafitte.

La traditionnelle méga-séance à Carat proposera Challenger de Varante Soudjian le 31 août à 16h. Quant au ciné-concert, illustré par le film En fanfare d’Emmanuel Courcol, il se tiendra le 30 août à 18h au théâtre.

Après la Suisse l’année dernière, le Maroc se fait le porte-parole de la francophonie et permet de voir ou revoir nombre de films de réalisateurs marocains, dont Nabil Ayouch, Abel Danan, Mustapha Derkaoui, Mohamed Ousfour, Maryam Touzani et quelques autres.

Outre les sections toujours appréciées (Les bijoux de famille, les Flamboyants, les Premiers rendez-vous, les coups de cœur, Cinéma cinéma...), un focus, remettant en lumière quelques-uns de ses films, sera consacré à Valérie Donzelli.

Le théâtre ouvrira ses portes à quelques événements, parmi lesquels l’enregistrement de l’émission Les grosses têtes le 29 août à 16h30, une leçon de piano le 31 août à 18h au cours de laquelle la comédienne Alice Taglioni révélera ses talents de pianiste, ou encore un hommage à la comédienne Micheline Presle, récemment décédée, qui bénéficie également d’une exposition (photos de Raymond Vonquel en partenariat avec la Médiathèque du patrimoine et de la photographie).