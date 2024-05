Le procès du chien - Laetitia Dosch - critique

Résumé : Avril, avocate abonnée aux causes perdues, s’est fait une promesse : sa prochaine affaire, elle la gagne ! Mais lorsque Dariuch, client aussi désespéré que sa cause, lui demande de défendre son fidèle compagnon Cosmos, les convictions d’Avril reprennent le dessus. Commence alors un procès aussi inattendu qu’agité : le procès du chien.

Critique : Elle est avocate et le moins que l’on puisse dire, c’est que le business ce n’est pas vraiment son truc. Avril cumule des affaires qu’elle perd les unes après les autres ou quand elle ne les perd pas, ses clients ne sont pas solvables. Elle n’est pas aidée par son chef qui est plus que limite avec elle d’un point de vue sexuel et comportemental. Jusqu’au jour où un client, repoussé d’un cabinet à l’autre, vient solliciter son aide. Il est aveugle et bénéficie du soutien d’un chien qui hélas a mordu une femme au visage. Il est poursuivi au tribunal pour régler les frais médicaux de réparation de la victime et se voit euthanasier son compagnon de vie. Le procès du chien est une comédie qui s’inspire de faits réels. Tout l’enjeu de cette affaire est de convaincre les magistrats que l’animal n’est pas un objet ou assimilable à une chose, comme la loi semble le retenir, et qu’à ce titre, la pauvre bête ne mérite pas la mort.

Copyright Bande à Part Productions

Le procès du chien est le premier film de Laetitia Dosch qui se range du côté de la réalisation. Cela ne l’empêche pas de jouer le rôle de l’avocate. Le résultat est hélas très décevant. D’abord, l’humour fonctionne plutôt mal, à l’exception de quelques scènes où le chien se met en quatre pour provoquer le rire. Globalement, si le récit est plutôt étonnant, a fortiori s’agissant des moyens déployés par la justice pour une affaire de ce genre (quatre jours avec des spécialistes et des témoins qui se succèdent) et du fait que le chien soit convoqué par une décision administrative en tant qu’auteur présumé, l’ennui prend vite le pas et l’intérêt de ce procès étrange finit par s’estomper. Tout est gros dans cette histoire, même si l’on comprend bien la nécessité d’en rajouter dans la farce et le comique pour provoquer l’hilarité du spectateur.

Mais en réalité, le scénario pêche par invraisemblance et manque de rythme. Plus la réalisatrice en rajoute dans les scène incongrues, et plus l’humour se fait rare. Il se pose de vrais soucis d’écriture dans un récit qui, parfois, s’égare dans le grotesque. Les personnages de surcroît ne sont pas attachants et s’enferment dans des codes rigides et étriqués. Le procès en lui-même dérive vers des démonstrations féministes dont on ne comprend absolument pas le lien avec la mise en cause du chien. Les comédiens semblent eux-mêmes à peine y croire, à l’exception de Jean-Pascal Zadi qui endosse un vrai rôle de composition, pour une fois qu’il n’est pas réduit à jouer le gars bêta de banlieue, embarrassé par sa dentition exceptionnelle.

La vraie question qui se pose est de savoir comme Laetitia Dosch est parvenue à trouver des financements pour un projet de cette nature. Les réalisateurs en mal de moyens sont très nombreux. Peut-être que sur le papier, l’idée est vraiment bonne. Mais elle ne fonctionne pas sur un écran de cinéma. À la limite, cela pourrait fort convenir à une pièce de théâtre, d’autant que la plupart des scènes se passent au tribunal. Les autres séquences qui ont lieu en forêt et dans l’appartement de l’avocate n’apportent pas grand-chose de plus à la narration.

Copyright Bande à Part Productions

La réalisatrice s’entoure d’une sacrée équipe avec François Damiens, Matthieu Demy, Anne Dorval, qui auraient pu apporter à la comédie des idées ou un souffle différent. On ressort avec le sentiment d’une véritable déception, à commencer pour Laetitia Dosch qui est une formidable comédienne, s’attachant toujours à choisir des rôles justes, sincères et dans tous les registres. Elle se perd elle-même dans un personnage assez insignifiant et qui ne lui permet pas de déployer toutes ses capacités d’actrice.

On aurait aimé adorer Le procès du chien d’abord parce que le sujet est vraiment original, du fait aussi du titre assez énigmatique et parce que rire au cinéma est un excellent remède à la mélancolie ambiante. Mais nous sommes restés à côté de cet objet de cinéma, sans doute trop humble ou trop décalé pour donner envie de l’apprécier.