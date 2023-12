Florent Pagny, chanter encore et toujours - Frédéric Quinonero - chronique du livre

Résumé : "Savoir aimer", "Si tu veux m’essayer", "Chanter", "Et un jour une femme", "Ma liberté de penser", "Les Murs porteurs", "Vieillir ensemble", "L’instinct"... Il nous a donné tant de refrains inoubliables... Florent Pagny s’est imposé comme l’un des artistes les plus populaires de son temps. Cet album aborde les nombreuses vies et passions de l’artiste, comme ses audaces portées par son tempérament altier et sa grande générosité.

Critique : Florent de A Z... A comme acteur pour rappeler que sa carrière a commencé par le cinéma, puisqu’il apparaît pour la première fois en 1980 dans Inspecteur la Bavure de Claude Zidi ; ou Azucena, cette artiste peintre argentine qu’il décrit comme généreuse et solaire, dont il fait sa « moitié », sa conseillère, sa confidente, le meilleur de lui-même. Un registre qui s’étire jusqu’à Z comme Zénith, une scène dont il ne rêve pas à ses débuts d’autant que de malencontreux événements géopolitiques se mettent en travers de sa route (le début de la guerre du Golfe), mais qui lui permet cependant de réaliser son premier grand spectacle avec jeux de lumières et cascades. Il lui préfère pourtant Le Cirque d’hiver qui le fascine depuis qu’enfant il regarde La piste aux étoiles. Un lieu chaleureux dont il aime le décor qui a, en plus, la bonne idée de partager la lettre C avec le Casino de Paris, où, en 2018, profitant de son cadre intimiste, il chante Caruso, et rend hommage à Brel, Gainsbourg et Bowie. Mais finalement la lettre 0 nous rappelle que c’est bien la scène de L’Olympia qui l’attire irrésistiblement depuis qu’il donne de la voix.

Au fil des pages et au gré des lettres défile le nom de ceux qui l’ont façonné, étonné, subjugué, déçu. Ainsi Aznavour lui sert de modèle ; Besnehard offre à ce jeune barman, beau gosse espiègle et sexy, sa première chance sur le grand écran ; Brel, lui communique son goût de l’exil ; Bruel reste pour toujours son plus amical concurrent ; et Calogero le magicien qui réalise, de la conception au mixage, l’album L’avenir. Avec Depardieu, il découvre non sans violence la notion de hiérarchie entre les acteurs. Il réalise le rêve de Patrick Fiori de partager un titre inédit avec lui. Par amitié pour Robert Hossein qui prépare un spectacle historique et par fascination pour le Général De Gaulle, il chante le 18 juin 1999 Celui qui a dit non en hommage à l’appel du 18 juin 40. Il salue son ami Jean-Jacques Goldman, celui à qui il doit sa vraie résurrection, selon ses propres termes. Et puis éclate sa complicité avec Johnny Hallyday, avec qui il partage la générosité, la sincérité, la puissance de la voix mais aussi la capacité à rassembler un public composé de toutes les catégories sociales. Suit l’histoire de son rendez-vous raté, puis réussi avec Kendji, de son amitié avortée avec Gérard Louvin, de son association artistique étonnante avec Maître Gims, du soutien sans failles de Kad Merad, de sa rivalité tant professionnelle que privée avec Pascal Obispo. Impossible de ne pas évoquer son idylle avec Vanessa Paradis qui fit les choux gras des journaux à scandales, de son coup de foudre amical et réciproque avec le designer Philippe Starck et de son admiration totale pour Charles Trenet. Les sujets qui fâchent impôts, journalistes côtoient ses passions parmi lesquelles on peut citer sa Bourgogne, ses enfants, son public. Et la liste des sujets abordés n’est pas exhaustive.

Il suffit de se plonger au cœur de ces cent soixante pages, toutes illustrées de photos de qualité, pour à travers les soixante-quinze mots-clés qui les composent, revivre les quarante ans d’une carrière démarrée au cinéma à l’aube des années 80 et les trente-cinq ans de N’importe quoi, le premier tube de ce Bourguignon de naissance devenu Argentin par amour.