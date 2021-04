Menotte et Quenotte - Michel Esselbrügge - la chronique BD

Résumé : Menotte est un orphelin dont l’index gauche s’agrandit au besoin. Avec Quenotte, son étrange et fidèle chien-loup, il commet des cambriolages pour survivre et préparer le grand évènement (mais quel est-il ? toute la question est là). Il se lie d’amitié avec Max, un jeune garçon un peu perdu, accompagné d’un crapaud-caillou, qui ne rêve que de faire partie de la bande de Menotte et Quenotte.

Menotte et Quenotte nous entraine dans un univers étrange, hermétique autant qu’immersif. Les principes singuliers du monde dans lequel évolue les personnages nous demeurent étrangers. Des pouvoirs magiques de certains protagonistes à la désolation ordinaire du paysage, jusqu’à l’abandon familial (relatif pour certains, total pour d’autres) de quelques enfants qui errent sur ces terres mi-sauvages mi-habitées, on découvre chacune de ces caractéristiques fantastico-dystopiques les unes après les autres, sans véritablement savoir si elles font règle ou non. Le mystère ne s’éclaircit pas à la lecture de l’ouvrage, l’univers se creusant sans véritablement s’élucider, et l’on s’abandonne volontiers dans ces terres semi-hostiles semi-urbaines où comptent finalement davantage les relations des personnages entre eux.

Michel Esselbrügge / L'employé du moi

En effet, le récit tourne autour du triangle que forment Menotte, Max et une fille de la bande adverse, que le premier rencontre et avec qui il se lie d’amitié avant que d’autres sentiments viennent l’accaparer. Ces trois protagonistes sont habités par des caractères forts, approfondis, dépeins avec une grande intelligence et une belle sensibilité. On est très vite happé dans cette histoire initiatique où divers émois caractéristiques de l’adolescence sont traités, à l’instar d’œuvres abordant les mêmes thématiques. Cependant, le décalage que l’auteur opère crée toute l’originalité de son récit : la singularité de l’univers baroque qu’il développe, chargé de violence et d’âpreté, suffit à intriguer et donner un nouveau souffle à ce genre.

Le dessin de Michel Esselbrügge renforce encore l’impression trouble qui nous étreint à la lecture de ces pages. Son trait moderne, déformant les visages qui peuvent en devenir monstrueux, frôlant ainsi les altérations caractéristiques de l’expressionisme. Cette filiation se renforce encore par des plages de noirs tranchés assorties de trames délicates qui font de chaque page un étonnement visuel. L’altérité du monde qui nous est donné à voir, instable, tapissé de traits hétéroclites, entre parfaitement en écho avec le récit fiévreux qui s’y déroule.

Menotte et Quenotte est un livre particulier, qui reste en tête, une œuvre forte d’un jeune auteur qui signe ici son premier titre et dont nous attendons avec curiosité les prochaines sorties.