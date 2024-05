Formidable - Franck Bourgeron, Hervé Bourhis, Dorothée de Monfreid - la chronique BD

Résumé : À travers ce portrait neutre de Jack Lang, les journalistes tissent en filigrane la montée de Mitterand et ses deux septennats, mais surtout les avancées du monde de la Culture durant son mandat, entre anecdotes personnelles et batailles politiques...

Critique : Il est intéressant - et drôle - de voir que le lecteur, dès les premières pages, se trouve dans la même situation que les auteurs, à savoir questionner leur neutralité vis-à-vis du personnage central de cet album : Jack Lang. Inusable emblème de la Culture française, figure paternelle de la Fête de la Musique, dandy parisien (alors qu’il vient de Nancy) au ton léger et aux idées multiples, cet homme politique est un personnage à part, et c’est cela qui transpire par les pores graphiques de cette biographie, qui passe de l’hagiographie factuelle (notamment en ce qui concerne la liste des avancées pour le théâtre, les livres, le cinéma, la télévision de la France en terme de lois protectrices et de financements bienvenus) à la description humoristique de sa vie (notamment ses discussions et ses rebuffades avec le président de la République, homme qu’il admire le plus au monde). Il faut donc insister sur la volonté de faire toute la transparence sur les sources et les chiffres qui permettent de vérifier l’impact (exagéré ou non par son auteur) de ce qui a été fait par lui (ou par d’autres, selon encore son auteur) par les scénaristes, journalistes enquêteurs dans l’âme.

© Casterman / De Monfreid

Dorothée de Monfreid enveloppe cette biographie d’un ton politico-sardonique avec un dessin lui aussi entre deux mondes, pas loin des couleurs et décors du roman graphique Quai d’Orsay et avec les têtes dignes d’une caricature de première page du Canard Enchaîné. Le ton et le fond se rejoignent donc dans cette petite centaine de pages qui impliquent un bon paquet d’hommes et de femmes du monde politique, figures françaises et internationales à l’appui, des écrivains, artistes, cinéastes et autres membres des cercles de la Culture d’un quart de siècle, entre 1970 et 1995. Entre sérieux et sarcasme, la palette graphique joue à la balance mais crée un style unique qui convient parfaitement.

© Casterman / De Monfreid

Document biographique inédit et unique, ce roman graphique fourmille d’anecdotes et d’achèvements politiques qui témoignent davantage d’une époque que d’un homme seul, une vérité que Jack Lang reconnaît lui-même en toute humilité.