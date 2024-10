Friday T.3. – Ed Brubaker, Marcos Martin, Muntsa Vicente – la chronique BD

Résumé : Friday, qui a retrouvé son ami Lancelot mort dans leur repaire, mène désormais l’enquête seule pour découvrir ce qui a provoqué le drame : si la police croit à un accident, elle est persuadée qu’il s’agit d’un meurtre. Mais au fil de l’enquête, Friday découvre que Lance a semé des indices, comme s’il avait prévu sa mort et qu’il avait anticipé que son amie prolongerait l’enquête… La piste suivie Friday convoque une légende locale autour de la Dame blanche : reste à savoir ce qui relève du mythe, et ce qui a trait à la réalité.

Critique : Avec ce troisième volume, le scénariste Ed Brubaker conclut avec succès ce thriller aux accents fantastiques, qui nous replonge dans l’ambiance surannée des années 80. Ce troisième tome est celui de la levée du mystère qui entoure l’enquête de Friday. Et force est de constater que le récit nous happe jusqu’au bout. La conclusion, qui mobilise clairement le registre du fantastique, n’est pas du tout incongrue : Brubaker et ses deux compères Marcos Martin (dessin) et Muntsa Vicente (couleurs) savaient dès le départ où ils voulaient nous emmener, puisque des indices sont présents dès le premier volume.

© Ed Brubaker, Marcos Martin, Muntsa Vicente / Glénat pour l’édition française

Le dessin de Marcos Martin s’épanouit dans la représentation de créatures fantastiques, et de la ville pavillonnaire. Les scènes restent très dynamiques, et la colorisation apporte cette touche vintage qui fait le sel de ce récit. Comme le souligne Brubaker dans la postface, cette histoire a été « construite de toutes pièces par la nostalgie, le goût du mystère et des rêves ».

© Ed Brubaker, Marcos Martin, Muntsa Vicente / Glénat pour l’édition française

Ce troisième et dernier tome de Friday conclut en beauté un récit haletant et mené de main de maître par Ed Brubaker. Un must have pour les amateurs d’histoires à la sauce Stranger Things.