Furies - Julie Ruocco - critique du livre

Résumé : Les destins d’une jeune archéologue, dévoyée en trafiquante d’antiquités, et d’un pompier syrien, devenu fossoyeur, se heurtent à l’expérience de la guerre. Entre ce qu’elle déterre et ce qu’il ensevelit, il y a l’histoire d’un peuple qui se lève et qui a cru dans sa révolution.

Critique : Julie Ruocco entremêle deux existences et même davantage, entre France et Turquie, pour mieux se rapprocher du territoire syrien à l’aube du conflit, à l’aube de sa nuit. Bérénice fouille le passé pour en extraire le sien, pour y trouver des reliquats de ce qui a existé, pour recréer des souvenirs à défaut d’en avoir à elle, d’avoir une histoire. Son père, émigré qui roulait les consonnes et teintait son discours du soleil d’ailleurs, est mort sans lui léguer ce qu’il a fui, sans lui transmettre pour héritage autre chose que ce nom de reine racinienne, exilée destinée à revenir. Asim, lui, vit en Syrie et voit son pays plonger dans le noir, peu à peu absorbé par l’obscurité et par la mort. Sa sœur, Taym, voilà le dernier rempart, les contreforts qui soutiennent la lumière face à l’ombre.

Ces deux héros, par le hasard des coïncidences dont Aragon disait qu’elles font le monde, se rencontrent, leur vie se frôle puis se percute, synonyme d’une prise de conscience, d’une renaissance de l’un et de l’éveil de l’autre. Les guerres ne sont plus seulement des mots, les réfugiés acquièrent un visage et une histoire, ce que Bérénice n’a pas, nue face à eux et à leur souffrance. Autour de son cou, une Furie, effigie grecque, fille de Cronos, déesse, avec ses sœurs, de la vengeance et du châtiment, la tête ondulant de serpents entre deux ailes à la vigueur mortelle. Ce pendentif ne la quitte pas, mauvais présage, sombre malédiction, ces Érinyes étant aussi celles à qui l’on impute les disparitions en mer et pendant la guerre.

Le style éthéré mais puissant de l’auteure donne corps à ce qu’elle décrit, aux paysages de désolation, mais aussi à ces déserts et à ces terres dorées, lumineuses avant l’arrivée des nuages, des éclairs et de l’orage. Elle rappelle avec poésie que les existences sont liées et que les fils des destins s’emmêlent sans faire grand cas de l’origine des hommes. Français et Syriens partagent un passé et un présent communs, les enfants des Lumières participant de l’ombre qui gagne la « rose sanglante du désert », sans que personne ne le réalise. Engagé et d’une rare force, Furies a l’éclat des premières fois ou des dernières, celui du soleil avant l’éclipse, des étoiles avant qu’elles ne s’éteignent.