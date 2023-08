Gamines - Éléonore Faucher - critique

Résumé : J’aime pas qu’on me plaigne. Je préfère rigoler. Devant les mines compatissantes, je réponds depuis trente ans : "Je n’ai pas de père, mais je m’en fiche, c’est comme ça. J’ai une photo." J’ai aussi deux sœurs, et une mère italienne... mais attention... interdit de parler de "lui" devant "elle"... Ça déclencherait une éruption volcanique. Car le volcan, il paraît, n’est pas encore éteint. Je crois que c’est un peu à cause de ma figure. La même que lui. Quand ils me voient rigoler, dans la famille, ils disent : "C’est son portrait craché." Et ma mère est à la fois triste et fière. Elle est fière parce que je suis blonde comme lui, alors qu’ils sont tous bruns. Mais moi je préférerais être comme eux. C’est pour ça, que je fais des conneries comme les mecs, pour leur ressembler, pour être plus italienne qu’eux. Des conneries d’artiste, comme dit mon parrain. Je suis sa préférée. Et lui aussi, c’est mon préféré.

Critique : Tiré du roman éponyme de Sylvie Testud, Gamines relate les étapes de l’enfance de trois sœurs, sous le regard de la benjamine, Sybille. Bien qu’il s’agisse d’un récit en partie autobiographique, jamais le long-métrage ne frôle l’impudeur avec son étalage de détails personnels proposés pêle-mêle au spectateur sous couvert « d’honnêteté ». Réalisé par Éléonore Faucher, dont le premier film Brodeuses questionnait déjà le principe de filiation, Gamines se présente comme une œuvre tendre sur les pérégrinations de l’enfance, à travers un parcours individuel.

Les trois sœurs sont interprétées par de jeunes comédiennes, dont les visages très expressifs permettent d’apprécier des séquences singulièrement comiques, sans pour autant sombrer dans la caricature. Au contraire, le spectateur est invité à replonger dans ses propres souvenirs. Gamines parcourt vingt ans de la vie des héroïnes et l’on est frappé par la ressemblance entre Sybille à dix ans (Zoé Duthion) et Sybille adulte, interprétée par Sylvie Testud. Les pensées de ce personnage enfant et adulte se confondent - Sybille souffrant de l’absence de son père. La voix off ne se révèle pas omniprésente et encore moins explicative, mais se propose plutôt de partager les émotions vécues à des moments-clés de la vie de cette femme. La famille se révèle être la question centrale de Gamines. Les sœurs sont soudées, proches de leur mère (Amira Casar, toujours aussi convaincante en femme forte) et le parrain se présente comme une figure alternative et aimante du père. Ainsi, Éléonore Faucher ne s’embarrasse pas d’une mise en scène sophistiquée et se concentre sur les visages des acteurs, afin de capter la cohésion du groupe mais également les souffrances et les rires de chacun.

On peut néanmoins reprocher à ce long-métrage sa longueur. Divisé en deux parties, la seconde concentrée sur la résolution des questionnements de l’héroïne devenue adulte, s’éternise sur les détails de sa vie réussie et côtoie, avec un brin d’insistance, le pathos. Gamines, comme son nom l’indique, se révèle donc nettement plus réussi dans sa partie uniquement centrée sur les fillettes. On retiendra surtout sa sensibilité et sa légèreté ambiante.