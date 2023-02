Gaston Bachelard et le problème-cinéma, Questions d’images posées à un philosophe iconoclaste – Eric Thouvenel – critique du livre

Résumé : L’ouvrage aborde une interrogation simple mais difficile à résoudre. Comment appliquer les pensées, concepts et théories de Gaston Bachelard au cinéma, un art qu’il n’a exploré dans aucun de ses écrits ?

Critique : Ce livre se compose de plusieurs chapitres. Afin de comprendre la relation entre Bachelard et le cinéma, il faut d’abord définir toutes les caractéristiques de la pensée du philosophe. Peut-être faudrait-il plutôt écrire "les pensées de Bachelard", qui mêlent une approche scientifique de l’objet étudié, les outils d’analyse nécessaires à cette relation, et, parallèlement, une interrogation sur l’image et sa poésie, à travers une réflexion relative au temps, mais aussi aux quatre éléments, l’eau, l’air, la terre, le feu, pour aboutir à une définition de l’imaginaire.

Rigueur scientifique et rêverie poétique : Bachelard a montré que ces deux voies ne sont pas incompatibles, que des ponts existent.

Quant au "problème-cinéma", il repose sur trois éléments : l’outil de projection, l’image créée et la posture du spectateur. C’est le résumé simplifié du travail méticuleux qu’entreprend Eric Thouvenel.

La connaissance de Bachelard n’est pas nécessaire pour entrer dans l’ouvrage.

En effet, toutes les références aux propos de l’auteur sont expliquées de manière claire. De plus, elles sont remises en contexte par rapport aux livres dont elles sont issues.

En revanche, il est recommandé de prendre son temps, car chaque phrase est l’étape d’un raisonnement. Suivre les propos de Eric Thouvenel pas à pas permet de comprendre les enjeux des questions posées. Et un dictionnaire ne sera pas de trop si l’on n’est pas familier des disciplines comme l’épistémologie ou la phénoménologie.

Certes, Bachelard ne s’est jamais penché sur le cinéma, car il était plus fasciné par l’image littéraire -comment des mots enclenchent notre rêverie et créent alors des projections mentales-. Cela n’empêche pas que ses méthodes d’analyse puissent être appliquées au septième art, autant à l’outil technique de projection qu’aux images créées.

Mais réduire le livre à cette réflexion serait injuste, car Eric Thouvenel recontextualise aussi dans leur époque les idées évoquées et les compare aux réflexions d’autres penseurs sur le medium cinéma.

Gaston Bachelard et le problème-cinéma, Questions d’images posées à un philosophe iconoclaste est une excellente porte d’entrée dans la philosophie du célèbre auteur et une analyse pointue sur la manière d’appliquer cette dernière au septième art.