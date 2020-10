Gatsby le Magnifique - Francis Scott Fitzgerald - chronique du manuscrit

L’argument de la maison d’édition : "Je voudrais écrire quelque chose de neuf - quelque chose d’extraordinaire, et beau, et simple, et méticuleusement composé"

Sur ces mots envoyés à son éditeur en 1922, Fitzgerald entame la composition du chef-d’œuvre de sa vie, The Great Gatsby (Gatsby le magnifique). Malgré le succès de ses premiers livres, le jeune auteur veut écrire un roman différent - une "réalisation consciemment artistique", une littérature "purement créative". Il prend sa plume et travaille sans relâche à Great Neck - la ville de Long Island qui inspira le "West Egg" de Gatsby - puis sur la Côte d’Azur. Les pages, écrites au crayon, esquissent les personnages du roman, qui seront plusieurs fois retravaillés. On y trouve de nombreuses variations par rapport au texte finalement publié en 1925. Le personnage de Gatsby paraît notamment plus mystérieux et plus sombre : les origines de sa fortune ne sont révélées qu’à la fin du manuscrit. Nick, quant à lui, semble plus impliqué dans la liaison Daisy-Gatsby. Il leur propose par exemple de les abriter dans sa petite maison pour échapper à Tom Buchanan. Le manuscrit foisonne de plaisirs inattendus et de détails que l’on ne connaissait pas - comme les paroles d’une chanson que Gatsby aurait composée à l’âge de 14 ans : "We hear the twinkle of the gay guitars / We see the shining Southern moon …". De nombreux passages du roman, tel que la célèbre danse entre Gatsby et Daisy, font l’objet d’amendements, parfois substantiels. (Editions des Saint-Pères).

Prix : 199 €

Nombre de pages : 328

Tirage : 1800 exemplaires numérotés

Langue : anglais