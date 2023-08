Gentille - Sophie Fillières - critique

Résumé : Fontaine Leglou est anesthésiste dans une clinique psychiatrique. Elle vit depuis plusieurs années avec Michel qui, un jour, bouleverse sa vie en la demandant en mariage. Dira oui ? Dira non ?

Critique On connaît déjà Emmanuelle Devos dans ces personnages de douce illuminée qui passe dans la vie avec l’infime décalage qui rend les choses plus légères. Fontaine Leglou n’écoute que ses envies et ses élans du moment. Rien ne l’étonne, rien ne l’abat, rien ne la décourage. La demande en mariage de Michel va pourtant perturber sa vie à un point qu’elle n’imagine pas, comme un obstacle sur sa route. Fontaine, qui ne fait rien comme tout le monde et vit très bien comme ça, se trouve soudain confrontée à un choix, à un destin, à une réflexion qui l’engage, cette fois, pour longtemps et n’a rien à voir avec les coups de tête qui ont toujours jalonné sa vie.

Tout tient ici à la précision des dialogues qui s’aventurent du côté du non-sens, de l’absurde, et des références littéraires dans une effervescence infiniment réjouissante. Fontaine Leglou est une Bartleby d’aujourd’hui, qui fait ce qu’elle a envie de faire avec une touchante maladresse, et parfois "préfère ne pas" !

Sophie Fillières suit ses personnages avec une grande tendresse et réussit une comédie follement intelligente et joyeuse tout en posant des questions qui chatouillent, sur soi-même et le regard des autres.