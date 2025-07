Goodbye Mister Christie - Phil Mulloy - critique

Résumé : Les Christie vivent dans un petit village anglais typique. Parfait gentleman en apparence, Mister Christie est en fait un monstre d’arrogance et d’égoïsme. Sa vie va changer du tout au tout le jour où ses ébats avec un marin français sont diffusés à la télé…

Critique : Rares sont les films d’animation qui laissent au spectateur moins un émerveillement qu’une sensation de profond trouble. Phil Mulloy a la capacité de créer des univers clos, totaux, à partir de bouts de ficelle. Comme Bill Plympton - quoique dans un style radicalement différent -, Mulloy a cette singularité des OVNIS de l’animation, qui refusent de faire du médium animé un prétexte à la niaiserie. De la réalité, le cinéaste tire une grille graphique, caricaturale, qui se mêle à l’univers du rêve et à celui de l’insulte. Le registre du film oscille sans cesse entre argotique et onirique, grâce et farce, comme traversé par une énergie punk qui serait rongée par sa mauvaise conscience.

Surtout, le film vaut par l’invention d’un dispositif, aux franges du graphisme et du cinéma expérimental. À la manière d’un Peter Kubelka, Phil Mulloy semble "calculer" des occurrences, des phénomènes de répétition et de fréquence, dans une attention sans cesse renouvelée aux questions de rythme - caractère incantatoire de l’animation redoublé par le travail sur la musique et les voix. Nous nous enfonçons progressivement dans la mélodie, tout comme les Christie tombent dans le cercle fascinant du marin Ramon. Up and down, up and down...

Le DVD

Un DVD pour mettre en appétit, davantage qu’un coupe-faim. ED Distribution nous donne surtout envie d’en connaître plus sur les projets existants et à venir du sale garnement Phil Mulloy.

Les suppléments



Une interview, un court-métrage et deux extraits/teasers viennent compléter le long-métrage. Une mise en bouche pour les courts-métrages de Mulloy et sa trilogie...

Image



À graphisme d’apparence simple et répétitive, image impeccable d’"ordinateur" - hormis les sous-titres, curieusement pixellisés. Avertissement cependant à tous ceux qui supportent mal le flicker ou les contrastes trop importants : sur la durée du long-métrage, l’effet de "transe visuelle" est réel...

Son



Une seule piste est disponible, et permet d’apprécier la déformation systématique (et volontaire) des voix associées à chacun des personnages...