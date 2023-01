Grand marin - Dinara Drukarova - critique

Résumé : Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.

Critique : Filmer la mer est un geste rare et subtil au cinéma, d’autant quand il s’agit de l’aborder à travers la figure hâlée des pêcheurs et les avaries des flots. Elle, Lili, l’héroïne, débarque de France ; et ici, en Islande, elle erre d’un bateau à l’autre dans le but de trouver un équipage qui accepte de l’accueillir. C’est une femme qui parle peu. Elle fait silence sur un passé sans doute obscur. Son unique obsession est de faire corps avec ces hommes abîmés par les tempêtes, les pêches en mer, le sel de l’océan et l’alcool. Grand Marin est un film fleuve et attachant qui évite les écueils d’un regard jugeant, emplein de stéréotypes, sur le peuple de la mer finalement peu évoqué sur les écrans de cinéma.

Copyright 2022 slot machine

Dinara Drukarova aborde le cinéma cette fois en qualité de réalisatrice et d’interprète principale. Elle s’engage dans un sujet exigeant, âpre, doublé d’un soin magnifique apporté aux images. La mer est sublime, avec ses oiseaux qui crèvent le ciel, ses flots ardents, pensée souvent comme des portraits qui auraient toute leur place dans une exposition photographique. Le récit laisse filtrer sans jamais s’appesantir le passage des jours, la dureté et la magie de la vie sur un bateau. Le machisme règne comme un maître diabolique sur ces bateaux de pêche. Dinara Drukarova filme les gestes techniques, les dangers et les réjouissances du métier, dans un style quasi romanesque où le spectateur a le sentiment de s’abandonner à de grandes places descriptives, jamais ennuyeuses. On ressent l’odeur du poisson, la robustesse nécessaire pour braver les épreuves de la mer et la poésie des paysages aqueux à perte de vue Il y a presque du Pialat dans cette manière brute et romanesque à la fois de saisir le quotidien contrarié des marins pêcheurs.

Copyright 2022 slot machine

Mais Grand marin n’est pas qu’un film descriptif aux vertus journalistiques. Il raconte la difficulté pour une femme de s’inscrire dans un métier ardu et exigeant, en proie avec les affres de la nature. La comédienne et réalisatrice excelle dans ce rôle d’aventurière où l’on perçoit la force et la vulnérabilité à la fois. Le récit bascule dans un drame féministe et romantique à partir de la blessure qu’elle se fait en écaillant les poissons. Sa liberté de femme est mise à l’épreuve par la tragédie d’un métier qui doit composer avec les dangers des éléments naturels. Il y a d’ailleurs à ce moment de la narration une prise aérienne où on la voit allongée en fœtus, baignée de sang, dans la même glace où les pécheurs conservent les poissons jusqu’au débarquement. Grand marin est un film sur la résilience, le combat avec et contre soi. Il rend hommage dans une langue cinématographique magnifique à ces pêcheurs qui affrontent, pour le bien de nos assiettes, les tourments et les espérances de la mer.