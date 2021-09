Guermantes - Christophe Honoré - critique

Résumé : Juillet 2020 : Au théâtre Marigny, Des comédiens de la troupe de la Comédie Française répètent une adaptation de Proust. En réunion un matin, ils apprennent que les représentations sont annulées en raison de la pandémie.

Copyright Jean Louis FernandezCritique : Il s’agit probablement de l’un des tout premiers longs métrages français dont le contexte découle directement de la récente pandémie.

C’est aussi une fiction qui ressemble à un film documentaire sur les coulisses d’un théâtre. En effet, les comédiens de la Comédie Française jouent (presque) leurs propres rôles, le metteur en scène de la pièce est Christophe Honoré lui-même.

Cette mise en abyme filmée a vu le jour pour les raisons que développe le récit : les répétitions en cours sont remises en cause et la pièce ne sera probablement jamais jouée, en tous cas pas tout de suite. Et si elle l’est un jour, ce sera à coup sûr avec une autre distribution, un autre metteur en scène, une autre aventure donc.

Alors qu’en majorité, les comédiens sont prêts à tout arrêter, ce n’est pas le cas du metteur en scène qui souhaite poursuivre, ne serait-ce que pour la beauté du geste. Un peu en roue libre, l’équipe va finalement poursuivre le travail, et vivre ensemble cette étonnante parenthèse comme suspendue dans le temps.

Copyright Jean Louis Fernandez

Outre cette originalité formelle, on est aussi agréablement désorienté par le comportement des comédiens dont on ne sait quelle part de réalité comporte leurs personnages. Par exemple, Dominique Blanc est délicieusement présentée comme une commère bienveillante et Laurent Lafitte semble n’être obnubilé que par la sortie imminente (à l’époque du tournage) de son premier film, en montrant à l’envie les ébauches de la bande-annonce, devant des collègues polis mais plutôt indifférents.

Un autre intérêt du long métrage est de mettre de façon inattendue et cocasse, tout en la respectant, l’œuvre de Proust. On assiste à des moments de répétition, parfois brillants parce que maîtrisés, mais aussi incertains, tendus ou drôles selon les cas. On ne saura rien des éléments modernes introduits par le metteur en scène : un micro, une guitare ou encore un disque vinyle !

Les comédiens, que l’on montre comme en totale liberté, sont exceptionnels. Presque toujours en groupe, ils s’aiment, se disputent, ont parfois du mal avec leur ego, et sont capables à l’occasion de se comporter comme des gamins.

Christophe Honoré, dans son presque propre rôle, reste à l’écoute, mais toujours avec une certaine distance, se refusant à participer aux échanges du groupe en dehors du plateau.

Cette œuvre originale profite d’une situation inattendue pour rendre un bel hommage aux comédiens, à Marcel Proust, et au final, au génial pouvoir d’adaptation à l’actualité dont le cinéma sait parfois faire preuve.