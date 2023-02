Gustave Moreau , Les Fables de La Fontaine – Marie-Cécile Forest, Patrick Dandrey, Dominique Lobstein, Maud Haon-Maatouk, Samuel Mandin, Juliet Carey, Joëlle Crétin – critique du livre

Résumé : L’ouvrage est le catalogue de l’exposition consacrée aux aquarelles de Gustave Moreau d’après des Fables de Jean de La Fontaine. Le complément idéal de ce livre est "Les Fables" de La Fontaine, illustrées par Gustave Moreau, publié également chez In Fine Éditions d’art, dans le cadre de l’exposition qui a eu lieu au musée Gustave Moreau, du 12 février au 17 mai 2021.

Critique : Ce recueil est une somme. En effet, il regroupe toutes les aquarelles réalisées par Gustave Moreau pour son commanditaire Antony Roux. Certaines d’entre elles ont disparu de la circulation et dans ce cas, on trouvera soit des photographies noir et blanc, soit, quand ce n’est pas possible, des dessins préparatoires.

Depuis 1906, c’est la première fois qu’un tel projet a été entrepris et mené à terme avec cette exposition et ce livre. Ce dernier rend compte de tout ce travail et surtout nous présente Gustave Moreau sous un autre jour que celui du peintre symboliste.

Les articles se penchent sur divers sujets : le travail de Gustave Moreau au

Muséum national d’Histoire naturelle, la manière dont l’artiste utilise l’aquarelle, la réception de ses œuvres par la presse britannique du dix-neuvième siècle.

Les auteurs reviennent aussi sur les versions gravées, les eaux-fortes de Félix Bracquemond tirées des aquarelles.

Et bien sûr, il y a les notices de chaque dessin, qui exposent les inspirations de Moreau, les échanges entre le peintre et son commanditaire, ains que la réception critique.

On apprendra forcément quelque chose à la fin de la lecture. Et si les connaissances encyclopédiques faisaient en sorte qu’on connaisse déjà tout de ce qui est écrit, alors il reste tout de même les magnifiques aquarelles, accompagnées de nombreux autres travaux.



Gustave Moreau, « Le Rat de ville et le Rat des champs », 1881, sanguine, graphite, aquarelle, gouache, collection particulière

Copyright Jean-Yves Lacôte

Gustave Moreau étonne par son talent. Chaque œuvre pose un monde qui parvient, souvent, à emmener bien loin d’ici, tout en gardant l’esprit de La Fontaine.

Autour de ces soixante-quatre fables illustrées, on trouvera une pléthore de dessins préparatoires : des croquis des animaux du Muséum national d’Histoire naturelle, des calques d’objets trouvés dans des livres, dont l’énorme source que représente le magazine Le Magasin pittoresque, sans oublier les copies de photographies. On découvrira ainsi visuellement l’ampleur des références utilisées par le peintre pour créer des œuvres uniques.

Ce catalogue propose également des toiles, des gravures, des dessins d’autres artistes ayant aussi illustré La Fontaine et que Moreau devait connaître, à tel point qu’il s’en est parfois servi.

La relation entre le peintre et Antony Roux, qui voulait ses aquarelles pour éditer un livre sur La Fontaine, est tout aussi intéressante. En effet, Roux avait été tellement subjugué par ces dessins qu’il décida de les exposer chez lui, dans le sud de la France, quitte à faire percer des murs et réaménager sa demeure à cet effet. Il organisait des visites pour que les gens prennent conscience du talent de Moreau.

A lire les extraits de la correspondance qu’il entretenait avec l’artiste, on sent le fan absolu, qui admire tout, et qui, de temps en temps, n’hésite pas à faire des retours critiques visant à améliorer tel ou tel élément de l’aquarelle.

Gustave Moreau, Les Fables de La Fontaine est une réussite, un catalogue d’exposition fourni qui présente Gustave Moreau comme un aquarelliste novateur, un travailleur infatigable et un créateur inspiré.