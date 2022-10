Une romance anglaise - Jean-Luc Fromental, Miles Hyman - la chronique BD

Résumé : Dans le Londres des années 1960, un ostéopathe en vogue, Stephen Ward, se lie avec de nombreuses personnalités politiques et accueille chez lui une jeune femme ambitieuse, dont il devient le protecteur...

Critique : Cette enquête reprend des faits survenus il y a plus d’un demi-siècle en s’appuyant sur une documentation volumineuse qui détaille les faits le procès et les témoignages. Une question s’impose : quelle est la part de vérité et celle de fiction dans cet album né de l’exploitation de cette masse d’archives ? La réponse impliquerait sans aucun doute de réaliser le même travail scrupuleux de vérification par lequel Jean-Luc Fromental est passé pour aboutir à cette histoire qui se met à la place de Stephen Ward, acteur secondaire mais bouc émissaire de la célèbre affaire Profumo qui empoissonna la vie des politiques – en particulier conservateurs – de l’Angleterre des années 60, sur fond de Guerre froide et de mœurs coupables. Ce scandale s’inscrit dans une société des Sixties à bien des égards conservatrice sur le plan des mœurs, bien que beaucoup souhaitent une vie plus libre. L’affaire se comprend ainsi le contexte de son époque, et c’est ce que parvient à faire le duo Fromental / Hyman.

© Dupuis / Hyman

La narration, précise et immersive, se déploie grâce à un dessin inoubliable. On ne peut pas s’empêcher de voir dans les planches de Hyman une pointe de réalisme américain, à la manière de Hooper, avec ces visages qui en apparence n’expriment rien mais dont la désinvolture fait surgir tellement plus, ces cadres aux couleurs chatoyantes alors que l’Angleterre est si grise, ces tons chauds qui hypnotisent, soutenant ainsi la part érotique, scandaleuse et sulfureuse du propos, de l’enquête, de la vie racontée ici.

© Dupuis / Hyman

Enquête en forme de fresque, biographie d’un scandale plus que d’un homme, Une romance anglaise n’évoque pas Jane Austen mais bien la politique, lorsqu’elle veut cacher sa bêtise et ses vices.