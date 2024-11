Hana – Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong – la chronique BD

Résumé : Seo Kyung-wu est un jeune professeur de mathématiques qui quitte Séoul, où vit sa fiancée, pour enseigner dans un établissement en province. Il loue un appartement dans l’immeuble que possède M.Park, son collègue professeur de technologie, un homme ombrageux et colérique qui maltraite sa femme, Hana. Or il se trouve que Seo Kyung-wu a connu Hana au lycée, et les deux sont rapidement attirés l’un par l’autre. Seo Kyung-wu tente d’aider Hana à sortir de l’emprise de son mari violent, mais celui-ci va jusqu’à ramener de force sa femme au domicile familial lorsqu’elle cherche à s’éloigner de lui. Un soir, après une énième dispute, Hana blesse son mari et s’enfuit, avant d’être arrêtée quand dans le même temps Seo Kyung-wu réalise les préparatifs de son mariage…

Critique : Après Changement de saison et Jin & Jin, qui interrogeaient déjà le fonctionnement de la société coréenne, le duo formé par Lee Dong-eun et Jeong Yi-yong livre ce qui est leur récit le plus abouti avec ce drame psychologique et intime. À l’image du cinéma – l’analogie n’est pas fortuite, le scénariste Lee Dong-eun étant également réalisateur –, la bande dessinée coréenne s’arrête sur les failles d’un pays gangréné par la rigidité et la violence des rapports sociaux. Ce portrait de société s’avère d’un froid réalisme et sans concession. Hana est enfermée dans sa relation toxique avec son époux qui la frappe, sans pouvoir réellement se défaire de cette relation, n’ayant pas de situation économique stable. Seo Kyung-wu semble se marier davantage par conformisme social que par amour, les parents de sa fiancée ayant une situation stable, promesse d’une ascension sociale. En suivant ce personnage, le lecteur français découvre la réalité du métier d’enseignant, socialement peu valorisé, où les professeurs sont confrontés au regard et à la violence des lycéens, eux-mêmes sans réelle perspective d’avenir.

© Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong / çà et là pour la traduction française

Il ressort d’Hana la peinture subtile d’une société coréenne bloquée et malade, où la violence est feutrée mais endémique. Le récit est bien servi par le dessin élégant, au trait soigné et aux couleurs douces de Jeong Yi-yong. Les amateurs de bande dessinée européenne ne seront pas déstabilisé par la mise en couleur, qui repose sur des aplats qui rappellent la ligne claire franco-belge, avec un jeu d’ombres maîtrisé sur certaines scènes clés.

© Lee Dong-eun, Jeong Yi-yong / çà et là pour la traduction française

Au fil de ses presque 400 pages, Hana prend le temps d’approfondir et de faire évoluer ses personnages, d’interroger leurs moments de courage et leurs petites lâchetés, toujours avec cette ambition de coller au réel. Le récit parvient à nous faire éprouver de l’empathie pour ces personnages et nous tient en haleine par ce biais, jusqu’à une fin dont on devine sans mal qu’il ne s’agira pas d’un happy end.

Avec Hana, Lee Dong-eun et Jeong Yi-yong continuent d’ausculter la société coréenne, cette fois à travers un drame à la narration très maîtrisée.