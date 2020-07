Hancock - la critique

Résumé : Il y a les héros, les super-héros et il y a... Hancock. Ses superpouvoirs lui ont souvent permis de sauver d’innombrables vies, mais les dégâts monstrueux qu’il fait au passage ont fini par le rendre impopulaire. Les habitants de Los Angeles n’en peuvent plus et se demandent ce qu’ils ont bien pu faire pour mériter un "héros" pareil. Hancock est une tête de mule irascible qui n’est pas du genre à se soucier de ce que pensent les gens... du moins jusqu’à ce qu’il sauve la vie de Ray Embrey, un spécialiste des relations publiques. Le super-héros le plus détesté au monde commence alors à réaliser qu’il n’est pas aussi insensible qu’il voudrait le faire croire...

Critique : Les films de super-héros surabondent tellement depuis quelques années que l’on est à deux doigts de la saturation. Différent des autres, Hancock mérite pourtant votre attention. Tout d’abord, il y a une volonté de proposer un divertissement de saison un peu moins calibré que la moyenne qui ne prend pas ses spectateurs pour des cons. Ensuite, il y a le réalisateur Peter Berg qui, depuis ses débuts, construit sous les oripeaux spectaculaires de véritables quêtes identitaires, prétextes pour prendre le pouls de l’Amérique et rendre compte de son (sale) état. Dans Hancock, il use de la même démarche et assure la même volonté de tester la résistance des valeurs et des mythes dans notre monde actuel. Enfin, il y a ce super-héros politiquement incorrect qui ne ressemble pas aux autres : il a un don extraordinaire mais ne sait pas comment l’exploiter à meilleur escient.

Après avoir été le dernier homme sur terre dans Je suis une légende, Will Smith endosse le rôle du dernier super-héros sur terre, avec une décontraction faisant oublier qu’il monopolise l’écran actuellement. Imparfait par essence (et c’est ce qui finit par le rendre assez attachant), Hancock est finalement à l’image de son super-héros insaisissable. Sans prétendre à autre chose, le scénario bipartite a le mérite d’explorer plusieurs pistes, plusieurs tonalités et plusieurs genres. Il s’autorise même des audaces - formelles et narratives - qui ne seront pas nécessairement du goût de tout le monde. Quelques mois après Le Royaume, Peter Berg, qui s’est un chouia calmé niveau mise en scène et montage pour ne pas avoir à subir de controverses comme sur son précédent long métrage - s’impose en revanche de plus en plus comme la révélation fracassante du cinéma d’action actuel.