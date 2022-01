Haut les flingues ! - Richard Benjamin - critique

Résumé : Kansas City, 1933. En pleine prohibition, le lieutenant Speer (Clint Eastwood) prend tranquillement une boisson dans un bar, quand débarque Mike Murphy (Burt Reynolds), son ancien collègue devenu détective privé. Celui-ci est pris à partie par deux gros bras qui veulent lui donner une correction. Speer ne bougera que quand sa boisson sera renversée dans la bagarre.

Critique : Il ne manque pas un détail à cette reconstitution de l’Amérique des années 1930 : belles voitures rutilantes, costumes trois pièces impeccables, téléphones-bougies et pistolets mitrailleurs...

Le récit, qui ne se prend jamais au sérieux, s’amuse à faire se confronter deux des plus grandes stars hollywoodiennes des années 1980. Avec une mise en scène plus dense, l’œuvre aurait pu être passionnante. Mais malheureusement, elle se contente de multiplier à l’excès les échanges type chien et chat des deux compères, avec son florilège de bons mots, pas toujours très pertinents d’ailleurs, laissant les personnages féminins au second plan. De ce fait, la comédie prend toujours le pas sur le film noir : les nombreuses bagarres ne sont jamais graves, nos deux héros s’en sortant sans une égratignures malgré tous les morts qui surviennent autour d’eux.

Maintenant, on peut apprécier la confrontation des deux stars aux tempéraments opposés : le flegme et la retenue de Clint Eastwood contre la verve et la faconde de Burt Reynolds.



Ce film devait être réalisé par Blake Edwards, auteur de grands classiques comme The Party (1968) ou Victor, Victoria (1982). On imagine aisément ce qu’il aurait pu tirer de cette comédie policière rétro. Malheureusement, il n’a pas réussi à s’entendre avec ses omniprésents producteurs : Burt Reynolds et Clint Eastwood !