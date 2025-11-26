Hell in Paradise - Leïla Sy - critique

Résumé : Dans l’espoir d’une vie meilleure, Nina quitte Marseille pour un emploi de réceptionniste dans un luxueux hôtel dans l’océan Indien. Mais lorsqu’une tragédie frappe l’hôtel, Nina est propulsée dans une spirale cauchemardesque de mensonges et manipulations. Accusée à tort et risquant la prison à vie, elle va devoir se battre et déjouer les pièges pour échapper à ce paradis devenu un enfer…

Critique : La réalisatrice l’annonce en ouverture de son film : si le récit a été relaté par voie de presse, il ne s’agit que d’une fiction. Évidemment, on ne la croit pas un seul instant mais on comprend qu’elle prend bien des risques à dénoncer les défaillances et la corruption qui règnent au cœur de la justice thaïlandaise. En effet, le film raconte le parcours prometteur d’une jeune Marseillaise qui obtient un poste de réceptionniste au sein d’un luxueux hôtel thaïlandais, lequel poste se transforme vite en un cauchemar juridique, la faisant craindre une incarcération de près de quinze ans.

L’actualité relate régulièrement des arrestations de ressortissants européens sur lesquels de la drogue a été retrouvée à leur insu. En ce sens Hell in Paradise décrit comment un séjour censé apporter de la joie aux voyageurs peut vite devenir un enfer dans un pays où la corruption a pris la place de la démocratie, d’où le titre très pertinent. Se retrouver aux prises de la justice thaïlandaise, d’autant quand on est une jeune femme isolée, devient un danger et la seule échappatoire possible demeure la fuite.

On connaît Leïla Sy pour ses clips célèbres avec des rapeurs français. On retrouve d’ailleurs dans le montage, très sec, les mouvements de caméra, un air de court-métrage musical, le rythme et la volonté de tenir en haleine le spectateur étant le guide de la mise en scène. On ne peut surtout pas nier que la réalisatrice y parvient fort bien, dans un récit haletant, où le diable semble se refermer sur le destin juvénile de l’héroïne. L’actrice principale, Nora Arzeneder, tient amplement la route. Elle incarne cette idéaliste qui se retrouve aux prises avec un système qu’elle doit combattre de toutes ses forces.

Certes, le film n’est pas sans défaut. Le scénario faillit parfois à quelques invraisemblances, surtout dans la dernière partie, et l’interprétation des comédiens est très inégale. Le montage est assez gênant, mais on perçoit qu’il s’agit d’un parti pris narratif que la cinéaste assume avec force. Si l’on peut s’étonner qu’un tel film ne soit pas privilégié pour des plateformes de télévision, il permet toutefois de découvrir une cinéaste, Leïla Sy, capable de tenir un récit de presque deux heures, déployer des moyens importants pour sa fiction, et diriger un casting français et thaïlandais. Il est fort à parier que son nom reviendra très rapidement sur les écrans français.