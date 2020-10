Henrik Ibsen - Florence Fix - critique

Résumé : Considéré comme le fondateur du théâtre norvégien et comme figure incontournable de la percée moderne scandinave, Ibsen n’en est pas moins un personnage complexe aux mœurs souvent contradictoires. C’est en parcourant la vie et l’œuvre du « Zola du Nord » que Florence Fix nous apprend à cerner les différentes facettes de ce personnage ayant occupé une place importante dans la construction de la nation norvégienne.

Critique : Dans Le théâtre d’Henrik Ibsen, vous ne trouverez pas les pièces de l’auteur, mais seulement quelques extraits illustrant très justement les propos de Florence Fix. Ce livre permet de comprendre les impulsions créatives de l’auteur, très fortement liées aux enjeux politiques, sociaux et culturels de son pays. Non sans scandales, le théâtre d’Henrik Ibsen mettra en scène des personnages et des situations qui questionnent, voire qui dérangent. Dans Peer Gynt, par exemple, le cynisme et l’individualisme du personnage émanent d’une réflexion sur l’identité nationale. Qui est l’homme norvégien du XIXe siècle ? Comment s’inscrire dans une société naissante trop souvent ballottée par ses voisins nordiques ?

L’un des autres thèmes essentiels, abordé par Ibsen et souligné dans le livre, est l’émancipation féminine. Dans Hedda Gabler ou Une maison de poupée, l’auteur interroge sur la place de la femme et la liberté qu’a celle-ci de s’affranchir ou non d’une autorité, d’une servitude.

C’est aussi la construction du drame, cher à Ibsen, qui est décryptée par Florence Fix : non-dits et fardeaux rythment les pièces de l’auteur et en font l’essence d’une œuvre encore et toujours d’actualité, dont les représentations mondiales et interprétations personnelles des metteurs en scène ne semblent pas faiblir, bien au contraire.

Histoire scandinave, parcours de l’auteur et sociologie des personnages sont parfaitement décrits dans ce nouvel ouvrage de la collection Le théâtre de, présentant Henrik Ibsen comme un homme équivoque, au regard du monde dans lequel il déployait son art.