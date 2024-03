Heureux gagnants - Maxime Govare, Romain Choay - critique

Résumé : Une chance sur dix-neuf millions. Plus de probabilité d’être frappé par une météorite que de gagner au loto. Pour nos heureux gagnants, le rêve va rapidement se transformer en cauchemar, et leur vie va voler en éclat dans un spectaculaire feu d’artifices de comédie noire et de sensations fortes.

Critique : Il s’apprêtent à gagner des sommes folles au loto, sans être vraiment préparés ni mesurer que le choc peut être aussi tragique que la joie de l’annonce. Heureux gagnants raconte le destin de plusieurs chanceux qui n’ont pas de lien les uns avec les autres. Dit autrement, le film est une succession de courts-métrages sur le thème de la Loterie nationale, encadrés au début et à la fin par le récit d’une famille ordinaire qui apprend sur le chemin des vacances qu’ils ont gagné au loto et qu’il leur reste moins de quelques heures pour récupérer leur gain. Sans tomber dans la psychanalyse de comptoir, Maxime Govare et Romain Choay ont bien compris que non seulement le sujet de l’argent n’a pas fini de révéler la face complexe de notre humanité, mais qu’il contient surtout un creuset passionnant d’histoires à raconter au cinéma.

Copyright Pascal Chantier - 2023 Les improductibles - Marvelous Productions - France 2 cinéma - C8 films

Alors, oui, Heureux gagnants ne lésine pas sur la lourdeur de l’effet comique. Mais derrière les gros sabots de la farce, se cachent des sujets diablement complexes à mettre en scène comme le quotidien pénible des classes moyennes françaises, les motivations de certains à succomber aux sirènes du terrorisme islamique ou la difficulté pour certaines femmes à exister aux yeux de la gente masculine. Clairement, nous sommes dans un film à sketchs, donc souvent inégal, et même parfois racoleur. Mais ça marche vraiment, le spectateur étant entraîné d’un bout à l’autre des histoires dans un rythme et une atmosphère grinçants. Les réalisateurs ne recherchent surtout pas l’empathie de leurs spectateurs. Si tous un jour ont joué au loto avec la secrète intuition qu’ils gagneraient, aucun ne peut s’imaginer le gouffre dans lequel un tel évènement du destin peut les conduire.

Le rire est présent du début à la fin de ces narrations, il faut le reconnaître, plus cyniques que réalistes. Les comédiens rentrent avec une générosité incroyable dans des personnages abrutis par le rêve d’argent, et pour certains, prêts au pire pour réaliser leurs désirs de possession. Heureux gagnants révèle le vieil adage psychologique par lequel chacun d’entre nous entretenons avec l’argent une problématique particulière. En ce sens, ces quatre sketchs très différents dans leur contenu et leur traitement, semblent les héritiers du théâtre de Molière qui convoquait en son temps des archétypes sujets à la critique et à la moquerie. Les réalisateurs d’ailleurs parviennent subtilement à retourner la critique non plus vers les personnages de fiction, que le spectateur lui-même qui se projette malgré lui comme un heureux gagnant au loto. Les comédiens, tous très bons, se départissent avec agilité de ces portraits qui pourraient aussi raconter un peu le désir vénal de nombre d’entre nous.

Copyright Pascal Chantier - 2023 Les improductibles - Marvelous Productions - France 2 cinéma - C8 films

Heureux gagnants constitue la bonne surprise de la semaine. Plus qu’une farce potache, le film trahit avec générosité et ironie les motivations sombres qui conduisent les gens à acheter des billets de loterie. Gardons-nous peut-être de préserver nos enfants de ce récit qui parfois dégénère dans le fantastique et la cruauté, sauf à penser que cette aventure cinématographique les préservera de l’ambition et du désir d’argent illimité.