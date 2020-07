Hippocrate - le test DVD

Résumé : Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. La responsabilité est écrasante, son père est aux abonnés absents et son co-interne, Abdel, est un médecin étranger plus expérimenté que lui. Benjamin va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.

Critique : Hippocrate, récit initiatique d’un jeune interne en hôpital public, est un long-métrage de fiction qui puise sa source dans un matériau réaliste pour nous offrir des rires et de l’émotion, tout en mettant en lumière un milieu médical comme on le voit rarement. Servi par des acteurs justes, dont l’interprétation participe à cet équilibre nécessaire entre scènes dramatiques et d’autres plus légères, le film aborde également des problèmes sociaux tels que que l’accompagnement en fin de vie et le manque de ressources croissant, humaines et financières, auquel sont confrontés les hôpitaux. Une œuvre touchante que l’on prend plaisir à revoir.

Les suppléments :



Un making-of de 17 minutes assez complet, qui donne la parole à ceux derrière et devant la caméra : le réalisateur Thomas Lilti, mais aussi les coscénaristes Bahia Kasmi et Julien Lilti, Camille Guillon, accessoiriste, Charlotte Spéciel et Juliette Aoudia, conseillères techniques et comédiennes sur le tournage, Nicolas Gaurin, chef opérateur, et Olivier Junquet, aux effets spéciaux numériques, sans oublier le duo d’acteurs constitué par Reda Kateb et Vincent Lacoste. Autant de petites interventions permettant d’avoir un véritable aperçu de la fabrication du film, entre fiction et réalisme. A cela s’ajoutent de courtes scènes supplémentaires (d’un total de 4 minutes), témoignages des personnages croisés tout au long du film.

L’image :



Une copie DVD qui fait justice à l’agréable photographie du film, autant dans les lumières naturelles que dans la diversité des lumières artificielles présentes dans les couloirs de l’hôpital.

Le son :



La compression digitale 5.1 propose un bel équilibre entre les dialogues et la bande sonore du film. Les sous-titres français pour sourds et malentendants figurent également dans cette édition DVD. Mention spéciale pour l’option d’audiodescription, qui parvient à remplir son rôle sans prendre le pas sur la bande-son.