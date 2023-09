Un métier sérieux - Thomas Lilti - critique

Critique : Les profs vont dire que le film est démagogique. Sauf que parler du métier d’enseignant au cinéma est toujours risqué, tant pour les principaux concernés qui ne vont pas se retrouver dans les personnages, que pour les élèves qui vont se sentir jugés par la mise en scène. Thomas Lilti, le médecin cinéaste, n’a pas peur de sortir de ce qu’il connaît et de s’aventurer sur la pente glissante du métier de professeur. Et assurément, il y parvient avec brio, offrant aux spectateurs, une heure quarante de joie, de rires, de tristesse, et d’émotions au service de ce qui constitue sans doute le plus beau métier du monde.

Un film de Thomas Lilti sans Vincent Lacoste n’est pas un film de Thomas Lilti. Le réalisateur offre à son comédien fétiche un véritable espace de confiance où il peut exprimer, sans jamais tomber dans le mépris ou le ridicule, les doutes, les espoirs, les désillusions et les ambitions d’un professeur de mathématiques. Le récit va droit au cœur du spectateur car chacun d’entre nous garde dans un coin de sa mémoire, le souvenir d’un enseignant qui nous a permis de devenir ce que nous sommes aujourd’hui. Vincent Lacoste honore avec beaucoup de respect et de tendresse un métier au service d’adolescents en soif d’apprentissages et de repères. Certes, le quotidien n’est pas facile. Les professeurs doivent en permanence se renouveler, faire preuve de pédagogies inventives et imposer une autorité qui ne soit ni violence, ni manipulation. Thomas Lilti restitue avec talent toute la dentelle dont doit user un enseignant pour permettre à ses élèves de grandir et apprendre.

Le film n’est pas seulement porté par Vincent Lacoste. Adèle Exarchopoulos interprète une enseignante de mathématiques, démontrant son immense capacité à jouer tous les rôles sur un écran de cinéma. Elle évolue aux côtés de Louise Bourgoin, François Cluzet et tant d’autres, qui illuminent l’écran de leur plaisir à tourner, et d’un grand respect pour les personnages qu’ils incarnent. Un métier sérieux, malgré le titre, n’est surtout pas mélodramatique. La mise en scène assume un aspect très fantaisiste. Tous ces héros anonymes du quotidien se drapent dans des figures fantoches, marquées, au risque parfois d’une certaine caricature. En cela, le long-métrage réfute un réalisme social brut à la manière de Tavernier par exemple dans Ça commence aujourd’hui. Thomas Lilti opte pour une théâtralisation du quotidien avec des scènes parfois burlesques et des exagérations dans la gestualité ou les voix.

Voilà enfin un film qui rend hommage au métier de professeur de collège, ceux-là même dont on a reconnu la compétence quand les parents ont dû les remplacer pendant la période de pandémie. Même les élèves ont le droit à des portraits respectueux, loin des nombreux stéréotypes qui courent sur les jeunes de banlieue. Vraiment, Un métier sérieux est une œuvre populaire au sens noble du terme, qui saura parler aux enfants que nous sommes, aux élèves que nous avons été, et aux adultes que nous serons demain.