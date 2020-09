Hollywoo - la critique

2 personnes

Résumé : Jeanne est la doubleuse française d’une actrice américaine qui joue dans une série télé à succès. Mais le jour où l’actrice américaine pète les plombs et annonce la fin de sa carrière, la vie de Jeanne bascule à son tour… Plus de travail, plus de revenu, plus rien… À moins que… À moins qu’elle prenne son destin en mains et qu’elle tente a priori l’impossible : partir à Los Angeles, rencontrer la star américaine et la convaincre de reprendre la direction des plateaux de tournage… Sur place, après quelques galères, elle croise la route d’un certain Farres qui va lui ouvrir les portes du monde merveilleux mais un peu compliqué de Hollywood.

Embarquez sans plus attendre pour Hollywoo... Délirant à souhait (avec un grand "D") grâce aussi à la complicité de Jamel qui nous propose un Comedy Club de haut vol Critique : Pour le meilleur et pour le pire (le plus souvent), les humoristes n’hésitent pas à sauter le pas (pour le moins casse-gueule) afin de se lancer dans le cinéma, davantage périlleux lorsque celui-ci relève de l’écriture d’un scénario de qualité. Après plusieurs films prometteurs, Gad Elmaleh en fait les frais avec le désastreux Coco qu’il met en scène comme un manche. Autant dire donc qu’on était en droit d’émettre quelques craintes quant à l’aptitude de Florence Foresti à pondre un texte qui tienne la route sur la durée. Il n’y a pas à dire, le défi était de taille dès lors que la succession de sketches pour un one-woman-show cède la place ici à un long-métrage de près de deux heures ! Doubleuse de Jennifer Marshall (la star number one d’une série romantique), Jeanne ne compte pas la mettre en sourdine et part faire entendre à la star capricieuse, destination L.A., qu’elle ne compte pas se retrouver sur la paille ! Si la lourdeur envahit la mise en route de Hollywoo, particulièrement lors des apparitions sommaires de Muriel Robin en tant qu’agent artistique de Foresti, le film atteint rapidement sa vitesse de croisière sous le soleil de Californie. Le duo qu’elle forme avec Jamel Debbouze, remplaçant au pied levé Manu Payet, fait des étincelles ; même l’histoire d’amour tout en retenue naissant entre eux fonctionne. La Frenchy Foresti nous livre sa version totalement déjantée de la Mecque du cinéma où l’envers du décor n’est pas si rose qu’à l’écran, à la manière d’Entourage, la série de HBO réunissant le gotha hollywoodien, dont elle retranscrit parfaitement l’esprit "bling bling". Le verdict est sans appel et à caractère non promotionnel : Florence Foresti and friends déchirent grave à Hollywood... Espérons pour la nouvelle reine française du rire qu’elle trouve enfin le chemin du succès dans les salles obscures comme ce fut le cas pour les représentations à tire-larigot et à guichets fermés de son dernier spectacle Mother fucker. On tient là la comédie française la plus jubilatoire de l’année... Que le spectacle commence !

