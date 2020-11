Homefront - le test DVD

Résumé : Ancien agent de la DEA, Phil Broker se retire dans un coin tranquille de la Louisiane avec sa fille pour fuir un lourd passé... Mais Broker ne tarde pas à découvrir qu’un dealer de méthamphétamines, Gator Bodine, sévit dans la petite ville et met en danger sa vie et celle de sa fille. Face à la menace et à la violence croissante, Broker n’a d’autre choix que de reprendre les armes...

Le film : Grâce à un scénario clair, net et sans bavure signé Stallone, Jason Statham redore son image après plusieurs couacs notables (des Safe, Parker et Crazy Joe de triste mémoire...). Cette hausse de régime s’est d’ailleurs ressentie au box office français, avec un public désireux de découvrir ce que pourrait donner cette collaboration entre "expendables". Homefront cumule environ 630.000 entrées, là où les trois derniers films du cogneur britannique cités plus haut ne sont jamais parvenus à atteindre la barre des 300.000 entrées (Crazy Joe piétine même difficilement à obtenir 185 000 faméliques tickets...).

Dans un rôle d’ex-agent de la DEA, Statham se voit malmené dans l’ombre par un James Franco nocif et calculateur. Et lorsqu’il s’agit de protéger sa fille dans l’ambiance très moite des bayous de Louisiane, le gaillard n’est pas du genre à garder les poings dans ses poches et encore moins le shotgun dans son étui ! D’une banale querelle de gamins à la découverte de vieux dossiers de la police, jusqu’à l’assaut sanglant d’un gang de motards, la cadence est sans retenue. Pour un thriller musclé construit comme à l’ancienne (on n’est jamais très loin de la dramaturgie d’un bon western moderne), laissez-vous donc tenter par ce Homefront : il possède suffisamment d’arguments pour que vous n’en ressortiez pas déçu !

LE TEST DVD :

Une édition DVD qui possède des arguments techniques solides pour apprécier cette série B d’action dans de bonnes conditions de salon. Le petit bémol est à mettre à l’actif de bonus trop légers.

Les suppléments :



Pas de quoi réellement nous gâter côté bonus avec deux petits suppléments d’environ 2 minutes chacun (Stand Off et Gator) qui sont plus destinés à faire la promotion du film avec seulement de très brèves interventions de Stallone, Statham et James Franco qui se réjouissent de la bonne qualité du programme) plutôt que de nous donner de vraies informations sur les coulisses. Ajoutons encore trois scènes coupées en lecture enchaînée (3 minutes) et une fin rallongée (5 minutes) : des suppléments parfaitement dispensables donc. On ronchonne un peu en se disant qu’un mot de la part du réalisateur Gary Fleder, éventuellement sous la forme d’un véritable making-of ou en commentaire audio associé à Sly, nous aurait largement satisfaits.

L’image :



De très belle tenue, elle permet d’apprécier la justesse des textures des flammes des explosions, la végétation marécageuse du bayou, les sirènes bleues et rouges des voitures de police qui se reflètent sur les visages lors de l’épilogue et le travail sur les contrastes de jour comme de nuit. C’est donc une jolie patte visuelle qu’apporte Gary Fleder à sa série B. La compression tient plutôt la route et ne souffre d’aucun défaut.

Le son :



La piste audio DTS 5.1 française est à privilégier, elle possède beaucoup de coffre (bruits de moteur, score puissant) et sollicite régulièrement le caisson. Lors des fusillades, les enceintes envoient la sauce et les dialogues sont suffisamment clairs contrairement à la piste Dolby Digital 2.0 où il paraissent bien plus étouffés. Les anglophones pourront toujours se tourner vers un Dolby Digital 5.1 efficace mais légèrement moins fourni que le DTS français.