Homesman - Glendon Swarthout - critique du livre

Résumé : Au cœur des grandes plaines de l’Ouest, au milieu du XIXe siècle, un chariot avance péniblement, à rebours de tous les colons. À l’intérieur, quatre femmes brisées, devenues folles au cours de l’hiver impitoyable de la Frontière, et que la communauté a décidé de rapatrier dans leurs familles. Une seule personne a accepté de faire cet éprouvant voyage de plusieurs semaines : Mary Bee Cuddy, une ancienne institutrice solitaire qui a appris à toujours laisser sa porte ouverte. Mais à cette époque, les femmes ne voyagent pas seules...

Critique : Avec Homesman, Glendon Swarthout rend hommage à ces citadines américaines qui ont tout quitté pour suivre leur homme et l’accompagner dans un voyage dont ils ne reviendront jamais, à celles qui ont construit l’Amérique actuelle, à celles qui, grâce à leur énergie, ont bâti le Nouveau Monde. La clémence d’un foyer aimant, la douceur procurée par une famille n’existent plus pour celles qui ont tout donné jusqu’à perdre l’esprit. La neige, le blizzard, la sécheresse, la poussière, la maladie, la misère, le labeur ont eu raison de leur fragile force, de leur amour. Ces aliénées doivent être ramenées chez elles, dans l’Est, loin de la rudesse des Grandes Plaines, de ces étendues si peu accueillantes de l’Ouest. Cette fois, elles sont quatre à n’être plus elles-mêmes, à avoir plongé dans le silence ou dans la violence, dans l’immobilité ou dans la peur. Qui d’autre qu’un homme pour endosser leur charge, pour veiller sur elles lors de cette longue et dure chevauchée d’un bout à l’autre du continent ? Mais le « homesman » désigné, le « rapatrieur » choisi par le hasard du tirage au sort est trop pleutre pour accepter de protéger les démentes et de les mener à bon port. Alors c’est une femme, Mary Bee Cudy qui accepte ce fardeau, cette lourde responsabilité, si lourde pour ces épaules certes larges, mais trop fragiles pour un tel bât, Atlas ployant sous le microcosme qu’elle a choisi de protéger. Valeureuse, Mary Bee est pieuse, honnête, loyale, pleine d’empathie. Ses décisions sont toujours soigneusement réfléchies, ses options mûrement soupesées. Pour guider ses pas : la morale, la droiture d’esprit, l’intégrité. Pourtant, le courage ne suffit pas pour entreprendre une épopée de la sorte : elle a besoin d’un homme pour servir de rempart entre elles et les Indiens, entre elles et les voleurs, entre elles et les violeurs.

Le fourgon tangue sur la terre enneigée, balloté par le pas chaotique des deux mules qui le tirent. Sur le siège, deux individus : un homme et une femme, un brigand et une âme charitable. Tout les oppose. Ils sont pourtant liés par la force des choses et devront s’accommoder de l’autre, faire avec ses travers, ses manies, ses manières. Porté par une plume ciselée qui mêle description de la sauvage Amérique du milieu du XIXème siècle et atermoiements des deux protagonistes, ce roman est d’une vibrante justesse. Visuel et psychologique, le récit parvient à pénétrer l’intimité de deux êtres, les dilemmes et les espoirs de leur vie tout en dressant le portrait d’une époque, d’un temps révolu – celui de la conquête de l’Ouest.