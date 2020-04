Hôtel Transylvanie 2 - la critique du film + le test blu-ray

Nos chères têtes blondes pourront sans aucun problème refaire étape à l’Hôtel Transylvanie. Les monstruosités gaffeuses vous y réservent un accueil toujours aussi amusant.

L’argument : Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il se fait du souci pour son petit-fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin est bien trop adorable à son goût, et il risque de faire un piètre vampire ! Alors, quand les parents du petit, Mavis et Johnny, s’absentent, Drac fait appel à ses amis Frank, Murray, Wayne et Griffin pour apprendre à Dennis à devenir un monstre, un vrai. Personne ne s’attendait à ce que Vlad, le père de Drac – un vampire très grincheux et très vieille école – choisisse ce moment pour débarquer à l’hôtel. Et quand il découvre que son arrière-petit-fils a du sang humain, rien ne va plus…

© 2015 Sony Pictures Releasing GmbH



Notre avis : Devant le succès rencontré par un premier opus monstrueusement drôle (350M$ de recettes mondiales), Sony Pictures et le cinéaste Genndy Tartakovsky décident de nous rouvrir les portes de l’hôtel transylvanien, dirigé dans la joie et la bonne humeur macabre par le ténébreux Dracula. Si en terme d’animation, Hôtel Transylvanie 2 se situe toujours un peu à la traîne vis-à-vis de la concurrence féroce, alimentée notamment par Disney/Pixar, Blue Sky, Dreamworks ou encore Laika, on se laisse une fois de plus porter par la bourrasque de gags inventifs et référentiels, ponctués d’une délicieuse petite note d’humour noir. De toute évidence, elle fera encore mouche chez les petits comme chez les grands.

© 2015 Sony Pictures Releasing GmbH



Alors qu’Hôtel Transylvanie premier du nom s’était focalisé sur l’émancipation de la jeune vampire Mavis (fille de Dracula), suivi par son rapprochement amoureux avec l’humain clubber Jonathan, ce deuxième volet vient tabler sur une partie de l’éducation de la progéniture de notre couple mixte. Le petit bout de chou marchera-t-il sur les traces de son grand-père aux canines acérées ? Telle est la question essentielle sur laquelle va reposer la majeure partie du film. Car voir la lignée des Dracula se perpétuer, voilà bien ce qu’espère le "vampère" par-dessus tout, au risque d’entrer ouvertement en conflit avec les parents qui souhaiteraient, eux, le voir grandir comme un humain ordinaire.

© 2015 Sony Pictures Releasing GmbH



Le récit d’Hôtel Transylvanie 2 va globalement se scinder en deux parties distinctes.

La première voit Dracula se lancer dans une escapade infernale, accompagné de ses monstres les plus fidèles (la créature de Frankenstein, la momie, l’homme invisible, le loup-garou et enfin Blobby la masse gélatineuse), aux fins d’initier son petit-fils Dennis pour qu’il révèle ses pouvoirs surnaturels. Il va s’en dire que cet apprentissage bancal va conduire à une succession de gags irrésistibles (la colonie de vacances aux moniteurs prudents, les diverses tentatives ratées des monstres à créer l’effroi).

La seconde, moins réussie question humour mais un peu plus frissonnante (les horribles chauve-souris humanoïdes aux yeux injectés de sang pourront impressionner le jeune public), va correspondre à l’arrivée de l’arrière-grand-père Vlad (la voix de Mel Brooks en VO, Michel Galabru pour la VF), vieux vampire ronchon très porté sur les traditions ancestrales qu’on ne doit surtout pas bousculer. Impossible pour lui d’envisager une quelconque forme de copinage entre "nosferatus" et humains, alors ne comptez même pas lui parler d’un mélange d’ADN entre les deux espèces !

© 2015 Sony Pictures Releasing GmbH



La situation permet à Genndy Tartakovsky de délivrer un beau message à caractère universel, en brassant ses thèmes de prédilection. Son film va en effet s’appliquer à prôner l’ouverture d’esprit et le respect des différences, pour finalement conduire à faire évoluer les mentalités de ses personnages, même les plus braqués.

Hôtel Transylvanie 2 continue donc sur la voie tracée par le premier volet. Alors oui, c’est inoffensif et chargé en bons sentiments, mais c’est aussi affreusement amusant. Bref, une foire aux monstres très fréquentable.

Le Blu-ray

Edition motivante qui électrise le salon. Le blu-ray d’Hôtel Transylvanie 2 dépote. Parfait pour une audience qui a été plus large lors de son inauguration en salle (2.289.000) que pour celle du premier opus (1.700.000).

Les suppléments :



Beaucoup de suppléments qui demeurent axés sur un public jeune (Chantez avec un monstrueux karaoké, Reproduisez les sons effrayants d’Hôtel Transylvanie 2,

Organisez la plus belle fête de monstres, Comment dessiner vos personnages préférés, Les nouveaux personnages, Clip musical de Fifth Harmony "I’m In Love With A Monster", Galerie des personnages). Les adultes trouveront davantage d’intérêt dans les scènes coupées (non finalisées) ou éventuellement dans les commentaires audio pour les irréductibles, ils sont au nombre de deux (Commentaire audio de Genndy Tartakovsky, et/ou ceux des voix/ou (et) scénaristes, Adam Sandler, Robert Smigel et Allan Covert).

L’image :



Conçu pour en mettre plein la vue, ce sequel joue énormément sur les effets 3D et la profondeur de champ. C’est donc en haute-définition qu’il trouve toute sa légitimité pour profiter des scènes de foules de monstres, arpenter les couloirs élastiques du palais de Dracula, profiter des scènes aériennes, des plongées vertigineuses. Le tonus des couleurs, la fluidité des mouvements et l’impression étrange d’être face à un délire 3D alors que l’on teste un blu-ray 2D... tout ceci confine à la perfection !

Le son :



Le démarchage sonore est percutant. Le film éveille nos sens, en particulier aime s’amuser de notre ouïe en s’agitant d’enceinte en enceinte, pour un vortex de sons qui amuseront en particulier le public jeune. Le doublage français bénéficie de voix ad hoc qui ne diminuent en rien la pertinence du choix. 5.1 DTS HD Master Audio tonitruant.