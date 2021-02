Huguette - Antoine Garceau - critique du téléfilm

Résumé : Quand Huguette, ancienne directrice d’école de 78 ans, se retrouve à la rue en raison de loyers impayés, sa voisine Marion lui propose un marché : un toit contre son aide pour enrayer le décrochage scolaire de l’ado qu’elle élève seule, Rémi.

Critique : A chacun sa relégation, hélas : Rémi, collégien de troisième, est menacé de bifurquer vers le lycée professionnel, sanction que le système éducatif gaulois sait toujours déguiser par de précautionneux énoncés. Le motif : absentéisme et mauvaises notes. Huguette, elle, est une vieille femme, et on l’expulse de son domicile, parce qu’elle ne peut plus s’acquitter de son loyer et qu’elle a fait fi de tous les recommandés qui lui ont été envoyés. C’est la fin de la trève hivernale, on est en France, l’huissier notifie la décision, en récitant son homélie administrative. De son côté, Marion admoneste son fiston, afin qu’il retourne à l’école et remonte sa moyenne. Cela tombe bien : Huguette est une ancienne enseignante, elle fera le lien entre les générations, en échange d’un toit que lui offrira la mère seule, un peu désespérée par son adolescent rétif. Du déjà-vu ? Oui, cent fois.

Mais qui de mieux que Line Renaud pour incarner cette vieille femme humaniste, super-héroïne de ce feel good movie ? Elle joue aussi bien la prof à domicile que l’assistante sociale ou la vidéaste néophyte, prête à perturber un cours pour remettre en cause la notation d’un prof (séquence grotesque, mais on passe). Quand le téléfilm bon teint se pique d’évoquer la solidarité dans les relations inter-individuelles, mettant en exergue l’adolescence et le troisième âge, il s’accommode souvent d’une configuration attendue : d’abord, l’hostilité du jeune vis-à-vis de l’aîné, puis sa conversion au bon sens, au nom du sacro-saint principe qu’il faut écouter les anciens. Ici, la leçon ne prend pas les atours d’un sermon, c’est toujours ça de gagné.

Sympathique, le téléfilm déroule tout de même une longue guirlandes de clichés : les premières séances de travail houleuses qui engendrent l’ire de la pédagogue ("tu vas te mettre au travail, un point c’est tout !"), les conseils de Huguette sur l’orientation ("les sections professionnelles, il y en a de très bien", mais tout de même, "Rémi est tout à fait capable de passer en seconde, quelques semaines de travail et tout rentrera dans l’ordre"), l’opposition frontale entre Baudelaire et la Xbox, l’impudence décontractée du gamin à qui l’on enjoint de parler "sur un autre ton", son peu d’appétence pour les réveils matinaux, le purgatoire infligé à la vieille dame avant son retour en grâce, Ajoutons que l’initiation à Internet de cette dernière lui donne le goût des tutoriels à vocation éducative. Elle obtiendra un succès numérique inattendu.

Tout est certes stéréotypé, suivant son train de sénateur, mais la foncière modestie du personnage joué par Line Renaud finit par attendrir et la conclusion s’avère plaisante.