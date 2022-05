Hunt - Lee Jung-jae - critique

Résumé : 1980, Corée du Sud. Après l’assassinat du président Park par la CIA coréenne, l’armée prend à nouveau le pouvoir. La Corée du Nord y voit l’opportunité d’une future invasion, et y envoie un de ses espions. Park Pyeong-Ho et Kim Jung-Do, deux hauts responsables de la sécurité sud-coréenne, sont missionnés pour traquer l’infiltré. S’engage alors une terrible course contre la montre. La situation des deux Corée est au bord de l’implosion et les deux agents, au cours de leur enquête, vont déterrer de lourds secrets qui menacent de faire basculer l’Histoire du pays …

Critique : Les séances de Minuit ne sont pas toujours ce qu’il y a de meilleur à Cannes. En atteste ce funeste spectacle coréen où l’on assiste à une suite interminable de coups de feu, tortures et trahisons, sans que l’on sache vraiment ce qui en retourne vraiment. Car Hunt est d’une confondante complexité. On perçoit bien qu’il y a un souci paradoxal entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, avec la secrète complicité des États-Unis, mais le scénario grotesque à souhait en rajoute dans le psychodrame politique.

D’abord, il faut avouer qu’on n’y comprend pas grand-chose, même à la toute fin et que surtout les personnages se confondent tous les uns les autres. Manifestement, les services secrets et les ceux de sécurité intérieure sont mis à contribution pour éclaircir les tentatives d’assassinat du président ; mais très vite, la concurrence entre les deux institutions installe de la confusion. On s’égare dans ces visages multiples et l’on ne parvient pas vraiment à repérer qui est le chef de qui et pourquoi. On imagine que cette perte des repères a été voulue par le cinéaste ; mais en réalité, au lieu de susciter l’intérêt du spectateur, elle le plonge dans la consternation. Voilà donc un long-métrage qui s’emmêle les pieds dans une cacophonie d’espions du Nord et du Sud de la Corée, tout en se plaisant à accumuler les scènes de torture et de crimes sordides.

Bref, Hunt est un objet de cinéma étrange. À cela s’ajoute une profusion de scènes gore, comme le cinéma coréen sait en effet le faire, mais sans aucun intérêt. On se croirait parti dans un western moderne où les vivants ne meurent jamais et résistent aux pires atrocités commises de part et d’autre. Nous n’aurons vu pendant plus de deux heures qu’un bain de sang inutile et au lieu d’avoir compris quelque chose, serons sortis encore plus perdus.