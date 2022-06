Cinq avril T. 1 : L’héritier de Da Vinci - Fred Duval, Michel Bussi, Noë Monin - la chronique BD

Une nouvelle série faite de capes et d’épées et de mystère à la Renaissance

Résumé : Le 5 avril 1510, un nouveau né est laissé aux portes un château. Recueilli et élèvé par les cuisinières, sous l’oeil du châtelain et d’un certain Léonard de Vinci, il grandit pour devenir un jeune homme brillant, mais il est recherché pour bien davantage...

Il existe pléthore d’enquêtes historiques sur Da Vinci et d’histoires de capes et d’épées. Mais pourquoi ne pas lier les deux pour en faire un super roman de capes et d’épées, de mystères où l’Histoire méconnue vient se loger comme un morceau de puzzle manquant ? Sans dévoiler trop d’éléments de l’intrigue, c’est une révolte bretonne véridique qui constitue le contexte historique de ce récit. Le héros a bien sûr un rôle à jouer dans cette histoire, à l’ombre du génial inventeur qui lui a prédit un grand destin. De quoi laisser rêveur pour les prochains épisodes... À côté de ces personnages forts se greffent des femmes de l’ombre que l’ histoire traditionnelle a oublié. L’album possède de nombreux temps forts, avec évasion et combats – qui heureusement ne s’éternisent pas – ce qui donne un rythme à la fois soutenu et très découpé, puisque les lieux changent assez souvent. On a donc un premier tome d’une densité exemplaire, sans fioritures sur les péripéties et rebondissements.

Dupuis – Fred Duval, Michel Bussi, Noë Monin

Noë Monin est à la barre d’un album qui semble graphiquement destiné au grand public. La violence n’est pas absente, loin de là, mais on sent qu’elle est sous contrôle, le sexe, d’ailleurs limite incestueux, est lui aussi évoqué mais pas montré, et l’on a cette impression que tout a été bien fait pour laisser le champ libre, comme le nom de la collection l’indique, à un grand public. Attention, ce n’est nullement une critique, mais bien une qualité, puisque le dessinateur parvient à faire passer beaucoup : l’Histoire, la guerre, les assassinats, un côté réaliste même, avec un dessin véloce, jovial mais tout de même sérieux et attentif.

Solide dès son prologue, et pour tout le premier tome, cet album lance une série qui s’annonce passionnante, aussi bien pour son thème que pour son ambiance, et qu’on doit donc découvrir sans attendre.