Hurlevent. T. 1 La nuit des chasseurs - Fred Duval, Stéphane Créty - la chronique BD

Résumé : Dans les terres désertiques d’Helios, les bandits et renégats sont envoyés comme forçats pour travailler et s’éteindre. Alceste de Hurlevent est l’un d’eux, médecin qui voit ses amis mourir et un groupe de nobles chasser un animal introuvable et sacré...

Sous des airs de Quête de l’oiseau du Temps, du moins pour son ambiance crépusculaire et son bestiaire juste ce qu’il faut d’intrigant, ce premier tome de Hurlevent lance parfaitement une série qui pourrait bien se hisser au niveau de son aînée. En effet, le scénario suit à la fois un groupe de chasseurs zélés, aristocrates en mission et acolytes aux sombres mines, ainsi qu’un camp de renégats qui gravitent tous autour de la figure d’un homme, un médecin ami des peuples anciens, exilé et sage. Les deux groupes finiront par se rejoindre, non sans détours qui laissent entrevoir un monde aussi riche scénaristiquement que désolé dans son esthétisme. Le côté bagne, couplé à ce climat étouffant qui pèse et s’aggrave, en fait une sorte d’archipel du goulag brûlant, avec des relations entre geôliers et forçats, une lutte pour la survie, des habitudes et des quotidiens, tout cela plus fort et plus original que la traque d’un animal mythique, à l’instar des premiers chapitres de Balade au bout du monde centrés sur la fosse, qui étaient meilleurs que leurs suivants à la surface.

Fred Duval, Stéphane Créty / Delcourt

Côté graphique, Stéphane Créty livre un monde sec, des personnages arides, où un duo jeune et plein de vitalité fait presque office d’anomalies, une faune hostile et une végétation rare. On adore les châteaux hauts et imposants, comme sortant d’un Roi et l’oiseau, les montures qui rappellent Letendre et Loisel, et quelques orques fiers et sur le point de s’éteindre... Évidemment, la couleur ocre et ses nuances se retrouvent mises en avant, et l’on s’étonne quand un bleu vient percer une planche, même si l’écarlate du sang n’est jamais très loin.

Fort et fourmillant d’éléments, à défaut d’être frais, Hurlevent commence une série de fantasy dans un recoin poussiéreux et désolé, mais avec un avenir littéraire radieux.