I Am Scared - Behnam Behzadi - critique

Le 13 novembre 2025
Magnifiquement mis en scène, grâce à une écriture intense où la question du bien et du mal est revisitée en permanence, I Am Scared demeure un grand film iranien, hélas encore privé de visibilité sur les écrans du monde.
- Réalisateur : Behnam Behzadi
- Acteurs : Setareh Pesyani, Elnaz Shakerdoust, Amir Jafari, Mehran Ahmadi, Payam Yazdani, Pourya Rahimi Sam, Yeganeh Raftari
- Genre : Drame, Thriller
- Nationalité : Iranien
- Durée : 1h30mn
- Titre original : Man Mitarsam
- Festival : Festival Nouvelles Images Persanes 2025
– Grand prix du Jury au Festival Nouvelles Images Persanes 2025
– Année de production : 2020
Résumé : Bahman est un poète, vivant dans la ville chaotique de Téhéran. Récemment, il a eu affaire à différents problèmes de la vie : sa petite amie, Nassim, quitte le pays, il perd la propriété de son magasin et il est constamment suivi par un motocycliste. Oppressé par cette situation, il ne peut plus écrire de poèmes et est devenu plus isolé et craintif. Dans une société où les riches et les puissants définissent les règles, Bahman doit soit retrouver le courage de lutter contre l’injustice, soit accepter l’humiliation et tout perdre...
- Copyright Shima Abedinzade
Critique : On connaît la propension du cinéma iranien à inscrire sa rhétorique dans une dimension poétique avec un souci d’une écriture très maîtrisée et d’une photographie absolument parfaite. Et pourtant I Am Scared est un thriller, mettant en scène un puissant et un poète, confrontés à la spirale tragique de la défaillance des institutions. Les vers sublimes du réalisateur lui-même ont beau baigner le récit, la violence martèle la fiction où, manifestement, les dominants ont toujours raison sur les plus faibles, comme si l’Iran ne s’était jamais défait de sa longue histoire de luttes communistes sous le régime du Shah.
Le film de Behname Behzadi, qui était parvenu à se faire connaître à la section Un certain Regard à Cannes en 2016 avec Inversion, offre un film aussi dynamique et exaltant que profondément désespérant. Car tout le monde sait qu’au-delà du fonctionnement dictatorial du régime des Mollahs, c’est d’abord la question de l’adhésion des puissants et des affairistes qui en font son efficacité. Le héros est submergé par des soucis économiques, dont la vente d’une boutique qu’il a financée et qu’une société obscure a préemptée, avec à sa tête l’ingénieur auquel rien ne résiste. Et justement notre rêveur a eu le malheur de tomber amoureux d’une des prétendantes de l’ingénieur qui semble déterminé à lui rappeler qui a le pouvoir. L’odieux homme d’autorité engage alors des motards pour le poursuivre et terroriser son existence.
I Am Scared s’affiche comme une œuvre envoûtante. Deux versions existent et le réalisateur, pourtant promis à une vente internationale du long-métrage, a refusé de raccourcir le propos pour un film plus long et plus dense où il prend le temps de révéler la psychologie complexe des personnages. La brutalité commise contre les femmes est au cœur de cette histoire qui mêle des vues plongées sur le Téhéran agité et des scènes intimistes où la monstruosité du quotidien prend la place de la raison et de la tempérance.
Récompensé lors de la quatrième cérémonie du Festival Nouvelles Images Persanes à Vitré en Bretagne, le long-métrage témoigne du courage de réalisateurs indépendants qui n’ont pas peur de braver la tyrannie d’un régime où, encore récemment, l’actualité a montré les affronts permanents que subissent les femmes. Il n’est pas étonnant que le film n’ait pas pu être montré sur les écrans iraniens pendant près de quatre ans, le réalisateur devant batailler pour obtenir un visa d’autorisation. La qualité de la mise en scène, le dynamisme de la fiction sont incontournables, avec un rythme qui synthétise savamment intrigue policière, sentimentale et politique. Il n’y a plus qu’à espérer que le film récompensé à Vitré saura trouver son distributeur.
