Icare - Carlo Vogele - critique

Résumé : Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

Critique : Il est des histoires intemporelles, qui traversent les siècles et accompagnent l’Humanité à travers les âges. La foisonnante mythologie grecque est de celles-ci.

Pour son premier long-métrage sorti sur les écrans français, le réalisateur Luxembourgeois Carlo Vogele traite un mythe connu pour sa fin tragique (voir le sous-titre du film), mais méconnu pour le reste de son récit : celui d’Icare, fils de Dédale, architecte, inventeur et sculpteur de génie au service du cruel roi Minos. Ce dernier vient de lui commander un labyrinthe afin de venger la mort de son fils Androgée en y faisant périr de jeunes Athéniens sous les cornes et les dents du cruel minotaure, créature mi-homme mi-taureau, qui n’est autre que… son beau-fils.

Copyright Bac Films

C’est que ce film d’animation singulier traite d’un récit pour le moins inattendu : l’histoire de fils illégitime, de bâtard né de l’union de la reine Pasiphaé et… d’un taureau blanc, avec lequel Icare se lie d’amitié. De quoi alimenter les conversations avec leurs enfants si les parents décident de les emmener voir le film. Comme d’autres cinéastes, Carlo Vogele libère l’animation de son estampillage « film pour enfants », en y montrant et en y disant tout ce qui horrifierait un Disney.

Dans des séquences à la photographie pleine de lumière, Ariane danse de façon suggestive pour les nobles du royaume en tenue légère. La nudité, comme un hommage aux tableaux de maîtres représentant les mythes grecs, est également montrée, non sans tout de même conserver une certaine pudeur, à l’écran. Il est également question, à travers le jeu de séduction d’Ariane et de Thésée, de sensualité, de sexualité et d’amour. Mais aussi de trahisons, de coup bas, de secrets. Tout ce qui fait la complexité de la personne humaine et la rend fascinante.

Copyright Bac Films

Icare n’est pas très long (à peine 1h15mn), mais son récit est riche et foisonnant, prenant parfois des chemins inattendus comme le labyrinthe. Bien que l’amitié entre Icare et le minotaure Astérion en constitue l’essentiel et soit attendrissante, leur relation en reste quelque peu malaisante du fait des nombreuses interprétations que l’on peut en faire. Il est à noter qu’Astérion semble bien plus pourvu d’humanité et d’empathie que Minos, aveuglé par la haine.

Il demeure ainsi, dans ce long-métrage aux graphismes chaleureux, aux personnages attachants (et inquiétants) et à l’animation soignée, autant de péripéties que de niveaux de lecture, ample matière à l’analyse, la réflexion et la discussion.