Il faut vivre dangereusement - Claude Makovski - critique

Le 27 mai 2026
Un film noir à la française, cynique et décontracté. Pas inoubliable malgré une solide distribution.
- Réalisateur : Claude Makovski
- Acteurs : Mylène Demongeot, Claude Brasseur, Annie Girardot, Gérard Séty, Daniel Ivernel, Roland Lesaffre, Muni, Michel Delahaye, Alexandre Rignault, Roger Blin, Samson Fainsilber, Sydne Rome, Hans Christian Blech, Jacques Rispail , Bouboule
- Genre : Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Français
- Distributeur : Fox Lira
- Durée : 1h45mn
- Date de sortie : 3 septembre 1975
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Dans un train, un homme inquiet (Roland Lesaffre) va être étranglé par un inconnu et jeté mort sur la voie. Il s’avère qu’il était policier et ancien collègue du détective Richard Diquet (Claude Brasseur).
Critique : Film policier, certes, mais aussi film décontracté, à la cool, adapté d’un roman de Raymond Marlot, par le trio Nelly Kaplan, Claude Veillot et le réalisateur Claude Makovski. Le récit, traité façon Lautner, s’appuie sur un couple original : Diquet, ancien flic désabusé ; et sa compagne Léone (Annie Girardot), qui tient un restaurant sans client ou presque, mais est une mine de conseils pour son détective de compagnon.
Diquet, qui est chargé de retrouver un diamant inestimable joue gros, lui, d’habitude cantonné à constater des adultères.
Tout cela n’est pas sérieux, joue sur le décalage entre récit policier et humour, et se plaît aussi à beaucoup déshabiller ses actrices.
- Copyright Films de la Chouette
Claude Makovski, dont c’est le seul long métrage de cinéma à son actif, hésite entre plusieurs genres sans vraiment se décider entre policier français classique, film noir à l’américaine, ou parodie de genre.
La distribution, par contre, relève du trois étoiles : le couple Girardot/Brasseur, copain/amant, fonctionne très bien et se trouve très bien entouré : l’Américaine Sydne Rome, l’Allemand Hans-Christian Blech, le ténébreux Roger Blin, la piquante Mylène Demongeot et le "transfuge" des films de Marcel Carné, Roland Lesaffre.
Un film, assez moyen, mais très représentatif de son époque : décontraction, cigarettes, whisky et femmes fatales...
Le titre provient d’une citation de Friedrich Nietzsche... La référence est un peu présomptueuse
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.