Il faut vivre dangereusement - Claude Makovski - critique

Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters

Résumé : Dans un train, un homme inquiet (Roland Lesaffre) va être étranglé par un inconnu et jeté mort sur la voie. Il s’avère qu’il était policier et ancien collègue du détective Richard Diquet (Claude Brasseur).

Critique : Film policier, certes, mais aussi film décontracté, à la cool, adapté d’un roman de Raymond Marlot, par le trio Nelly Kaplan, Claude Veillot et le réalisateur Claude Makovski. Le récit, traité façon Lautner, s’appuie sur un couple original : Diquet, ancien flic désabusé ; et sa compagne Léone (Annie Girardot), qui tient un restaurant sans client ou presque, mais est une mine de conseils pour son détective de compagnon.

Diquet, qui est chargé de retrouver un diamant inestimable joue gros, lui, d’habitude cantonné à constater des adultères.

Tout cela n’est pas sérieux, joue sur le décalage entre récit policier et humour, et se plaît aussi à beaucoup déshabiller ses actrices.

Copyright Films de la Chouette

Claude Makovski, dont c’est le seul long métrage de cinéma à son actif, hésite entre plusieurs genres sans vraiment se décider entre policier français classique, film noir à l’américaine, ou parodie de genre.

La distribution, par contre, relève du trois étoiles : le couple Girardot/Brasseur, copain/amant, fonctionne très bien et se trouve très bien entouré : l’Américaine Sydne Rome, l’Allemand Hans-Christian Blech, le ténébreux Roger Blin, la piquante Mylène Demongeot et le "transfuge" des films de Marcel Carné, Roland Lesaffre.

Un film, assez moyen, mais très représentatif de son époque : décontraction, cigarettes, whisky et femmes fatales...