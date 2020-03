Incident à Twenty-Mile - Trevanian - critique

Résumé : 1898, la fin d’une époque. Twenty-Mile, au cœur du Wyoming, est un village où survivent une quinzaine d’âmes vagabondes, typiques des westerns classiques. La petite communauté que forment ses habitants parvient à maintenir un fragile équilibre qui pourrait bien basculer lorsqu’un jeune étranger arrive de nulle part, bientôt suivi de trois tueurs...

Critique : Quel doux euphémisme que ce titre… Incident ? Plutôt véritable boucherie, où tous devront se salir les mains. Le décor ? Twenty-Mile, village presque fantôme du Wyoming, en amont d’un filon d’argent où les pépites commencent à se tarir. Les mineurs continuent pourtant à faire vivre le hameau, en y descendant chaque week-end, profitant d’un bon repas, du bourbon servi par l’hôtel et de la bonne chair qui s’y vend.

C’est presque un huis clos qu’écrit Trevanian, ou plutôt Rodney Whitaker, auteur protéiforme qui aimait à changer de peau en fonction du roman qu’il venait d’écrire. Les personnages d’Incident à Twenty-Mile sont semblables à des spectres qui seraient tout droit sortis d’un western, pour hanter ces pages et ces quelques habitations. Tous parviennent à cohabiter sans trop d’incidents, mais c’était sans compter sur l’arrivée de plusieurs étrangers – le gentil et, plus tard, le hors-la-loi sadique et ses deux valets mécréants – qui vont venir perturber le fragile équilibre de la petite communauté. Il y a le couple polonais qui tient la taverne, leurs enfants, le directeur de l’hôtel qui est aussi maquereau, les filles qu’il vend, le barman, le tenancier du seul magasin de la ville, sa jolie fille, pure et immaculée, et puis les autres, les quelques autres personnages truculents, typiques des westerns classiques. Le nouvel arrivé, Matthew Dubchek, Ringo le Kid, ou Chumm, à l’identité aussi changeante que son créateur, parvient à louvoyer, à convaincre son monde pour dénicher quelques petites tâches ingrates à effectuer. Il échappe à un passé, à des souvenirs violents, de cela le lecteur en est certain. Pour le reste, il est aussi mystérieux que le Shane de George Stevens, et sera tout aussi utile à ceux qu’il ne tardera pas à considérer comme les siens.

Dans les dernières pages, Trevanian s’amuse à égarer le lecteur, en jouant avec réalité et fiction, laissant penser que cette histoire est tirée de faits réels. Pourtant rien n’est moins sûr… Ce qui est évident ce sont les liens entre véritable conquête de l’Ouest et Incident à Twenty-Mile – pionniers qui ont pris de l’âge, étrangers, racistes, tous sont là pour témoigner de la fin d’une époque, de la fin d’un siècle et de l’esprit du temps.

Tension grandissante et improbable, scènes tantôt à la limite du burlesque tantôt horrifiques, personnages stéréotypés – l’auteur s’amuse, sans doute plus que le lecteur qui, au fond, n’a pas grand-chose à faire de ce qui va bien pouvoir arriver à tous ces habitants un peu illuminés. La deuxième partie, c’est un peu comme dans Game of Thrones, il y a plus de cadavres que de survivants, alors à quoi bon s’attacher ?