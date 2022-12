Terres d’Ogon T.1 - Jean-Luc Istin, Kyko Duarte - La chronique BD

Résumé : Le clan des Kulu s’attendait à un hiver rude dans le Nord d’Ogon, mais il n’avait pas vu venir la colère d’un prince Tog avide de sang. Seul rescapé, le jeune Ubu n’a plus qu’un espoir, rencontrer les immortels Zul Kassaï pour assouvir sa vengeance...

Critique : Il faut toujours avoir de l’ambition dans le domaine de la fantasy. Si l’on commence un univers, il est essentiel de voir grand, et plus on l’annonce vite, mieux c’est pour la suite. La carte des Terres d’Ogon montre plusieurs continents, des villes, des montagnes... et ce premier tome se concentre sur une région qui ne couvre pas un vingtième de cet univers. De bonne augure pour la suite donc. On trouve trois races dans ce monde : des hommes, a priori assez sages et marchands, des gorilles humanoïdes qui ne sont pas sans rappeler la barbarie des Orques, et des Elfes de Sang vermillions, plutôt dans une lignée entre sylvestres et noirs, fiers combattants. Et pour l’instant, cela suffit amplement : rites, intrigues, croyances, tout y passe et est développé juste ce qu’il faut, Istin menant adroitement sa barque. D’ailleurs, la traque des premières pages, assez longue, montre un timing maîtrisé : ne pas hésiter à sacrifier des planches pour insister sur la survie, la haine qui en découle, laisser fermenter, et lorsqu’on retrouve le royaume des Togs, ne pas oublier le Roi sage, les conseillers qui attendent, les implications pour les sujets... Bref, un scénario rondement mené pour une première histoire qui ne semble pas appeler de suite.

© Soleil / Duarte

Côté graphique, les Terres d’Ogon évoqueront forcément aux connaisseurs des séries Elfes ou Nains des souvenirs, mais avec une steppe glacée, des pyramides aux formes incas ou un volcan habité par des demi-dieux aux corps sculpturaux. La quête qui amène guerrier, archère, voleuse et épéiste sur le sentier de la guerre et de la vengeance aura forcément une connotation Donjon & Dragon, mais de celle qui ravira les fans tant le charisme des personnages déteint sur l’album entier, et ce alors que le pauvre héros paraissait bien faible dans le prologue.

© Soleil / Duarte

Fresque qui s’ébauche avec ce premier tome plein de survie et de revanche, construisant un monde de fantasy original et solide, ce premier tome des Terres d’Ogon forme une entrée en matière très convaincante.