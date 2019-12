Inspecteur la bavure - la critique du film

Résumé : Michel Clément obtient de justesse son diplôme d’inspecteur stagiaire et rêve d’arrêter l’ennemi public n°1, Roger Morzini. Celui-ci, devenu méconnaissable suite à une opération de chirurgie esthétique, se lie d’amitié avec lui...

Notre avis : Les comédies de Coluche au cinéma ne demeurent absolument pas comme un fleuron de sa carrière, parce que, sans faire d’efforts, l’humoriste y recycle quasiment son personnage de scène, outre qu’il participa, en toute conscience, à des projets d’une globale indigence artistique. Inspecteur la bavure ne déroge pas à cette règle et ne peut être conseillé qu’aux fans exclusifs de Michel Colucci ou à ceux qui, par curiosité, veulent découvrir ou redécouvrir Gérard Depardieu dans un contre-emploi, lui qui, à cette période, privilégiait plutôt un cinéma d’auteur (il venait d’enchaîner un Resnais et un Pialat).

Les deux anciens comparses du Café de la Gare se retrouvent visiblement avec plaisir, mais on ne peut pas dire que le réalisateur ait capitalisé sur un scénario solide, pour mettre le duo en valeur. A la limite, le seul intérêt de cette farce lourdingue, qui remporta un franc succès à sa sortie, c’est la dissimulation habile du gangster en journaliste respectable et le jeu auquel il s’adonne, tandis que le naïf Michel Clément s’imagine avoir gagné un ami. Tout de même, on se demande combien de temps l’affaire peut tenir et surtout on ne trouve pas crédible que même un personnage aussi crédule n’ait pas compris plus tôt qu’il fréquentait l’ennemi public numéro 1.

Pour le reste, la comédie aligne paresseusement les gags qui ne font pas spécialement avancer l’histoire, mais ont pour but de faire briller Coluche, qu’on voit dans les situations les plus improbables, en travesti, en planqué maladroit repéré par des déménageurs, en amoureux timide du personnage incarné par l’excellente Dominique Lavanant (sous-exploitée et c’est fort dommage).

La fin de ce très médiocre divertissement est, disons, en roue libre : pris au piège dans son manoir, Morzini-Depardieu ne fait que vociférer (c’en est même gênant), tandis que le gaffeur, transformé en héros, va sauver la belle captive des griffes du méchant. Tout cela est, finalement, bien anecdotique.