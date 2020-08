Les sous-doués en vacances - la critique du film

Résumé : Suite de la comédie à succès "Les Sous-doués". Le bac en poche, Bébél pensait partir aux Seychelles avec sa petite amie Jennifer, mais celle-ci a préféré s’en aller avec un autre. Une semblable mésaventure est arrivée à Claudine. L’un comme l’autre restent à Paris. Ils deviennent les cobayes du "love computer", une invention d’un producteur-musicien désireux de mesurer l’effet que produisent ses chansons sur les couples...

Notre avis : C’était l’époque où Daniel Auteuil n’avait pas encore gagné ses galons d’acteur respectable et enchaînait les comédies franchouillardes. Cette pantalonnade le poursuivit quelques années, comme elle colla aux baskets de Guy Marchand, par la faute d’un immense malentendu : le tube "Destinée", où l’acteur-chanteur se parodie en crooner des animations GO. On sait à quel point Marchand fut agacé par ce succès, alors qu’il voulait railler la mauvaise variété française. C’était aussi l’époque où Jean-Paul Farré, faux sosie de Woody Allen, traînait sa silhouette échevelée. Ici, il conçoit un Love Computer qui unira les personnages incarnés par Grace de Capitani (absolument charmante, depuis disparue de la circulation) et le rigolo Auteuil. Enfin, rigolo, à proportion de la bienveillance que l’on a. Parce que si une certaine indulgence, nourrie par une forme de nostalgie des comédies potaches, peut conduire à regarder cet accident industriel, doré au soleil de la Méditerranée, un regard plus objectif conduit à disqualifier l’ensemble des gags proposés, dont la médiocrité rejoint celle du premier opus, Les Sous-doués, grand succès de Claude Zidi, qui généra quantité d’avatars, plus nuls les uns que les autres.

Mais les acteurs ont pour eux l’énergie de leur jeunesse et leur enthousiasme à jouer des scènes globalement débiles (de la cabine de douche sur pattes, jusqu’à la parodie des Dents de la mer, en passant par l’opération du chirurgien, cigarette à la bouche), rend ce divertissement regardable. Si l’on est dans un bon jour. A noter que dans le public qui se presse pour rejoindre le hâbleur Paul Memphis sur scène, figure une future grande actrice : Sandrine Bonnaire. Un an plus tard, elle sera la révélation du célèbre A nos amours, de Maurice Pialat.