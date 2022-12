L’aile ou la cuisse - Claude Zidi - critique

Résumé : Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie Française, se trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une chaîne de restaurants. Son fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque.

Notre avis : Commençons par un détail. Les fans de Coluche noteront que, dans son combat acharné contre le géant de la malbouffe Tricatel, le personnage qu’il joue suit un certain Lambert, bras droit du méchant industriel, interprété par l’excellent Julien Guiomar. C’est dans la peau de ce même Lambert que l’humoriste obtiendra le César du meilleur acteur en 1984. Sept ans plus tôt, l’artiste n’en est qu’à ses débuts : L’aile ou la cuisse sera son premier grand succès qui coïncide avec le grand retour de Louis de Funès, après des mois de convalescence suite à un infarctus sévère. Considérablement amaigri, le comédien joue avec le frein à main et comme, de son côté, Coluche semble impressionné de donner la réplique à une telle pointure, le duo délaisse l’énergie comique au profit d’une forme de tendresse qui confère à ce film sa dimension attachante. A ce titre, l’emblématique quiproquo sur la piste aux étoiles, qui voit Gérard asperger le visage mousseux de son père, puis découvrir son identité avec effarement, fait partie de ces scènes poétiques dont le film est trop souvent avare.

On le sait, Zidi n’a jamais taillé dans la dentelle et il le prouve une nouvelle fois ici : les gags pesants s’amoncellent (réparation d’une cheville disloquée, seringue plantée dans la fesse d’un malade récalcitrant, dégustation jusqu’à la nausée d’une nourriture infâme, sous la menace armée d’un cuisinier acariâtre...), la verve franchouillarde s’accorde avec la tonalité du propos (défendre notre patrimoine gastronomique contre vents et marées). L’affrontement entre Duchemin et Tricatel finira en direct sur un plateau de télé, arbitré par le matois Philippe Bouvard. Pour peu qu’on ait de l’indulgence, on passe un moment plutôt divertissant, même si ce film archi-rediffusé n’a maintenant que la valeur documentaire d’un témoignage, comme une sorte de relais passé entre l’ancienne génération (Gensac, de Funès, Guiomar) et la nouvelle (dans l’ombre de Coluche, un futur "Bronzé", Martin Lamotte, qui fait quasiment de la figuration, et, pour une courte scène muette, l’extraordinaire Yves Afonso en plombier espion). A sa sortie, cette comédie fit un carton : la vedette des Gendarmes retrouvait les faveurs du box-office ; Coluche, déjà célèbre sur scène, nouait son équivoque relation avec un succès cinématographique qu’il ne prit jamais au sérieux.