It’s Okay ! - Kim Hye-young - critique

Résumé : Une adolescente pétillante s’entraîne dur avec ses camarades afin de préparer le soixantième anniversaire de son école de danse. Orpheline et menacée d’expulsion, elle tente de maintenir le cap dans un monde aussi exigeant que celui de la danse.

Critique : In-young est une jeune fille passionnée de danse qui vit seule avec sa mère. Comme tous les adolescents du monde, elle oscille entre désir d’indépendance et besoin d’encouragement. Alors qu’elle s’apprête à participer à un important spectacle de danse et que sa mère vient de lui prodiguer les dernières recommandations, celle-ci meurt dans un accident de la route. Notre jeune héroïne apprend le drame lors une scène déchirante qui aurait pu faire basculer le récit dans la tragédie.

Mais la réalisatrice coréenne, dont c’est le premier long-métrage, fait le choix de la persévérance et du soutien moral pour surmonter l’adversité.

Désormais orpheline, In-young va devoir à la fois ruser avec les services sociaux qui envisagent de la placer en famille d’accueil et affronter les quolibets de ses camarades de danse, et parfois de leurs parents, face à sa qualité de boursière prise en charge par l’école qui dispense les cours. Entre sublimes plans de danse et portraits féminins emberlificotés dans des idées préconçues, s’étend sans fard toute la cruauté d’une compétition implacable, bientôt dépassée par une solidarité inattendue. La main tendue de la professeure de danse, une femme rigide et peu expansive, vers la jeune laissée-pour-compte, apporte son lot de fantaisie et d’espoir. On s’amuse à regarder ces deux personnages, si opposés, apprendre à s’apprivoiser à force de respect et bonne volonté pour finalement découvrir les bienfaits de cette coexistence improbable. Alors, certes, quelques-uns y verront le signe d’une minauderie un peu trop poussée mais la vivacité et l’altruisme qui se dégagent d’une narration dynamique et drôle diffusent un message réjouissant sur la capacité de chacun à dépasser les mauvais coups de la vie à travers des rencontres fécondes.

Si la mise en scène est classique, l’interprétation sonne juste à toutes les répliques, particulièrement grâce à la facétie et au charisme de la comédienne Lee Re, jeune prodige qui, dès 2013, obtient le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa participation au film Hope.

Réflexion touchante sur l’apprentissage de la vie, It’s Okay laissera un sentiment de plénitude à tous ceux qui auront la bonne idée de venir à sa rencontre.