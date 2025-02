Jacques Prévert, rêveur d’images – Eugénie Bachelot Prévert, Alice S. Legé et Daniela Gasiglia-Laster - chronique livre

Résumé : Eugénie Bachelot Prévert, Alice S. Legé et Daniela Gasiglia-Laster nous racontent ce Jacques Prévert que nous connaissons peu. Ce livre constitue le catalogue de l’exposition « Jacques Prévert, rêveurs d’images » qui se tient à Paris du 18 octobre 2024 au 16 février 2025 au Musée de Montmartre. Un beau moyen de découvrir comment le poète maniait l’image.

Critique : Bien des mystères flottent encore autour de Jacques Prévert. L’exposition du Musée de Montmartre et ce magnifique livre nous donnent l’occasion de percer l’un d’entre eux. Jacques Prévert était un magicien des mots, mais aussi des images. C’est ce que l’on découvre dans ce catalogue. Trois essais abordent l’artiste sous des angles différents. Le premier nous raconte les moments importants et les rencontres capitales qui ont forgé cet esprit indépendant et rêveur. Le deuxième explique le rapport de Prévert avec les peintres, ses création d’ouvrages et la manière dont il mêlait ses mots avec les peintures de ses amis. Le troisième s’attache aux collages de différents types que Jacques Prévert a réalisés tout au long de sa vie, de manière plus intensive à partir de 1948.

Le recueil finit sur une chronologie suivie de la liste des œuvres exposées. Notons également que ce catalogue est bilingue : tous les textes, toutes les légendes sont traduits en anglais.



Jacques Prévert à son bureau de la cité Véron, Daniel Czap, Collection Eugénie Bachelot Prévert, inv. 2011.0.4 Copyright Daniel Czap / Gamma Rapho

copyright In Fine Editions 2024

Chaque partie richement illustrée d’œuvres, de photos accompagnées de citations de Jacques Prévert, nous permet de relier le texte et l’image. Bien des talents cachés, notamment la poésie que l’auteur appliquait dans son quotidien, suscitent l’étonnement. On est intrigués par le travail livresque, où les œuvres des peintres côtoient les vers libres du poète, qui égrène l’éphéméride en dessinant chaque jour une fleur, notant ses rendez-vous de la journée.

On est surpris par les collages, où il est parfois impossible de discerner le support original de ce qui est ajouté, tant le travail de découpe est fin et précis. Et n’oublions pas les scénarios de films, dont une première étape consistait à tracer une sorte de frise décorée de dessins.

Ce catalogue se lit doucement pour profiter des créations, des articles et apprendre également quelques anecdotes. Sait-on, en effet, que le voisin de Jacques Prévert dans son appartement de la cité Véron n’était autre que… Boris Vian ?

Nous rêvons peut-être tous d’images, mais Jacques Prévert, comme on en prend conscience au fil des pages, a su leur donner vie tout au long de la sienne.

Jacques Prévert, rêveur d’images est une porte ouverte sur l’imaginaire d’un artiste qui associait les images entre elles d’une manière étonnante et inattendue, comme il le faisait avec les mots.