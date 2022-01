Jambes cassées, cœurs brisés - Maria Ernestam - critique de livre

Résumé : Lisbeth, trente-huit ans est institutrice dans la petite ville de Frillesas en Suède. Elle s’est installée dans une charmante petite maison près de la mer, il y a de ça cinq ans, après avoir rompu avec Harry lequel a refait sa vie avec Agnès issue d’une famille noble et riche. De son côté, Lisbeth s’est amourachée de Jan, un propriétaire de centre équestre. Mais, cette passion est malheureusement à sens unique. Sa vie est donc plutôt monotone jusqu’au jour où la directrice de l’école, Margaretha, lui annonce qu’elle lui retire ses cours de sport au profit de Jonas Bonde, un moniteur chevronné qu’elle vient d’engager pour transformer l’école de Brohagen en école de sport avec en spécialité, le ski alpin. En colère, Lisbeth ment alors à la directrice en lui indiquant qu’elle a fait partie de l’équipe nationale junior de ski quand elle était jeune et qu’elle doit absolument être présente, elle aussi, en Autriche pour le stage à venir de ski alpin. A partir de là, sa vie est prise dans un engrenage et les mensonges vont s’enchaîner.

Critique : Il n’est pas facile de reprendre sa vie en main à presque la quarantaine, surtout quand on vit dans une petite ville, où tout le monde se connaît où les secrets sont souvent partagés. Comment rompre avec le quotidien ? Comment rencontrer l’âme sœur ? Il suffit parfois d’un coup de pouce du destin, tel un tuyau percé dans sa cuisine, qui fera intervenir un plombier charmant, lui aussi avec le cœur brisé. Comme dans un véritable roman à l’eau de rose…

Maria Ernestam nous raconte avec engouement toutes les péripéties de son personnage. Même si, par moments, certains passages peuvent paraître irréalistes, voire fantasques, le lecteur est pris au piège de l’histoire et s’en amuse joyeusement.

L’autrice met également l’accent sur le poids du cercle familial, notamment pendant cette période des fêtes de Noël. Elle veut que son personnage sorte de sa coquille et ose dire la vérité à ses parents, à sa sœur mais aussi à son ex petit ami. Elle doit désormais arrêter de subir et prendre des initiatives. Mais comment avouer à son père et à sa mère, sans les froisser, que l’on ne souhaite pas venir passer les fêtes en famille et déjeuner à onze heures ? Comment reprocher à sa sœur son attitude dictatoriale et à son ex petit ami de ne jamais l’avoir valorisée ?

Au final, Lisbeth, institutrice, remarquable et sans histoire, confidente pour tous ses amis et sa sœur, parviendra-t-elle à mener sa vie comme elle l’entend ? Ses mensonges vont-ils la mettre dans une situation inextricable ? Les aventures de cette héroïne se lisent avec envie. L’écriture est fluide, simple et accrocheuse. On est obligés de faire le parallèle avec le film Le Journal de Bridget Jones ou Love Actually. Le lecteur a beau rire, les messages humanistes sont bien présents.

La fin est digne d’un conte de Noël, où les événements finissent toujours par s’arranger pour tout le monde ou presque… comme dans un roman de la collection Harlequin !