Density . T.3 - Lewis Trondheim, Stan, Vince - la chronique BD

Résumé : Chloé a donc le pouvoir de modifier sa masse corporelle à sa guise, lui permettant de léviter, traverser ou perforer sans souci tout ce qu’elle croise… Et cela tombe bien, car cette bonne vieille Terre est désormais sous la menace d’une invasion alien, et que pour faire tomber ces dizaines de milliers de vaisseaux, il va falloir une sacrée densité…

Avec ce troisième et donc dernier tome de cette trilogie en format comics pour parler de super-héros, Density s’achève d’une bien belle façon : pas d’inattendu, puisque l’humour est toujours présent, et si les menaces prennent des proportions titanesques, voire galactiques, on ne sent pas réellement de danger en vue pour les deux héros, la sœur exceptionnelle, et le frère plutôt ordinaire. Ce dernier, avec son épisode où il réussit à faire chanter une sorte de scientifique-veilleur extraterrestre, et donc à pouvoir se réincarner à l’infini, et ainsi avancer petit à petit comme dans un jeu vidéo en combattant la mafia, est d’ailleurs à la fois drôle et très bien vu. Pour le reste, les enjeux d’indépendance, d’espace-temps et de civilisation n’empêchent pas la série de se terminer sans embûche, sans accroc et non sans ironie.

Lewis Trondheim, Stan, Vince / Delcourt

Le duo Stan & Vince gère tranquillement ce troisième opus, s’autorisant de nombreuses folies pour décrire quelques planètes, vaisseaux et corps d’extraterrestres, recherchant avant tout le second degré et la surprise. On n’est pas loin de la planète du jeu antédiluvien Outcast pour le décor, tandis que les monstres ne sont pas sans rappeler ceux de Futurama, qui sont pour nous autant de solides références à la science-fiction, en donnant une ambiance comic fantaisiste mais au final ordonnée, puisque le style n’a pas bougé du début à la fin.

Bouffée d’oxygène réelle dans un milieu de science-fiction ou super-héros pas toujours enclin à l’autodérision, la trilogie Density se termine comme elle a commencé : avec un tome frais, facile d’accès et facétieux à souhait.